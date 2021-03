Nexign e MegaFon introduzem o faturamento unificado para facilitar a transformação digital

SÃO PETERSBURGO, Rússia--(BUSINESS WIRE)--Nexign, uma parte da ICS Holding LLC e principal fornecedora de soluções em Sistemas de Suporte a Negócios (BSS) e Internet das Coisas (IoT), e a MegaFon, a operadora pan-russa de oportunidades digitais, concluíram o projeto de unificar os sistemas de faturamento para todas as oito subsidiárias da MegaFon em uma única plataforma BSS. As empresas também migraram os dados dos assinantes ao novo ambiente, sem impacto para os clientes.

A necessidade de ir além dos serviços clássicos de telecomunicações levou a MegaFon a transformar o núcleo de faturamento e desenvolver um sistema de faturamento unificado para facilitar a transformação digital. Entre os objetivos estratégicos do projeto estavam a redução do Custo Total de Propriedade (TCO, na sua sigla em inglês) em 20-30% e a aceleração do lançamento de novos produtos.

No decorrer do projeto, sete sistemas de faturamento utilizados na MegaFon foram substituídos por uma única solução. O processo foi perfeito para os clientes e as especificidades e modalidades de trabalho das organizações foram levadas em consideração durante a migração do segmento B2X.

A MegaFon obteve os seguintes resultados:

Unificação de processos para todas as filiais;

Transição de um serviço de base regional a um único serviço de operação compartilhada, o que resultou no aumento de sua eficiência;

O portfólio de produtos foi alinhado em todas as filiais da operadora, mantendo a flexibilidade da política de preços local;

Introdução de call centers conjuntos com os mesmos indicadores-chave de desempenho dos serviços e rotas padronizadas para o atendimento de chamadas;

Melhora da qualidade de atendimento ao cliente na área de cobertura da operadora;

Redução do Tempo até o mercado (TTM, na sua sigla em inglês) entre duas e cinco vezes para várias categorias de produtos.

“A colaboração com a Nexign provou ser eficiente e bem-sucedida. Perseguimos uma série de objetivos tradicionais das grandes empresas. Além de otimizar o TCO e encurtar o TTM de novos serviços, nosso objetivo era melhorar a experiência do cliente e, como resultado, facilitar a transformação digital e comercial. Conseguimos mover todas as oito subsidiárias para os processos de faturamento unificados e mudar para um serviço único de operação, o que minimizou os custos de suporte e nos permitiu desenvolver um ecossistema para a integração perfeita de parceiros externos”, disse Sergey Nikiforets, diretor de Serviços Digitais da MegaFon PJSC.

Além da implementação real do sistema de faturamento unificado, vários projetos relacionados foram concluídos:

A integração da metodologia FastTrack projetada para automatizar o processo de implementação da atualização. Consequentemente, a equipe responsável decidiu dedicar não mais do que duas semanas em pequenas alterações no núcleo do sistema – um processo que costumava durar cerca de um ano.

projetada para automatizar o processo de implementação da atualização. Consequentemente, a equipe responsável decidiu dedicar não mais do que duas semanas em pequenas alterações no núcleo do sistema – um processo que costumava durar cerca de um ano. Desenvolvimento de uma fábrica de microsserviços . Seu objetivo era acelerar a formação de um ecossistema de parceiros. Com esta ferramenta, a MegaFon já lançou mais de 100 novos projetos de negócios.

. Seu objetivo era acelerar a formação de um ecossistema de parceiros. Com esta ferramenta, a MegaFon já lançou mais de 100 novos projetos de negócios. A introdução de um catálogo de produtos que atua como um ponto único de desenvolvimento e modificação dos produtos e serviços da MegaFon.

“O projeto conjunto com a MegaFon é único para o mercado de telecomunicações – tanto em termos de interação organizada quanto em termos de resultados alcançados. A equipe da Nexign realizou uma transformação integral dos sistemas da operadora, o que permitiu à MegaFon não apenas melhorar a eficiência do negócio e entrar em uma nova fase de desenvolvimento, mas também garantir a fidelidade do cliente, mantendo um alto nível de serviço em todas as regiões. Considerando que a MegaFon será capaz de atualizar o sistema de faturamento unificado para enfrentar os desafios de negócios de curto e longo prazo, a experiência escalável da Nexign beneficiará as empresas de telecomunicações que buscam desenvolver serviços digitais”, afirmou Igor Gorkov, CEO da Nexign.

