Nexign et MegaFon lancent la facturation unifiée et facilitent la transformation numérique

SAINT-PÉTERSBOURG, Russie--(BUSINESS WIRE)--Nexign – une société de ICS Holding (Intellectual Computer Systems Holding) et important fournisseur de solutions BSS (Business Support System - soutien aux entreprises) et d’internet des objets (IdO) – et MegaFon, l’opérateur panrusse d’opportunités numériques, annoncent l’achèvement de leur projet d’unification et de regroupement des systèmes de facturation des huit filiales de MegaFon sur une seule plateforme BSS. Les sociétés ont également migré les données d’abonnement vers ce nouvel environnement, sans aucun désagrément pour les clients.

Pressée par la nécessité de proposer davantage que des services de télécommunications classiques, la société MegaFon a décidé de transformer son mode de facturation et de développer un système unifié de facturation afin de faciliter la transformation numérique. Le projet a pour objectifs stratégiques, entre autres, une réduction de 20 à 30% du coût total de propriété (CTP) et l’accélération des lancements de nouveaux produits.

La mise en œuvre du projet a conduit au remplacement des sept systèmes de facturation utilisés par MegaFon par une seule solution. Le processus n’a occasionné aucun inconvénient pour les clients et les particularités et accords de travail propres à chaque organisation ont été pris en compte lors de la migration du segment B2X (Business-to-Exchange).

MegaFon a obtenu les résultats suivants:

Unification des processus de toutes les filiales;

Passage de services d’exploitation régionaux à un seul service d’exploitation partagé, d’où une augmentation de l’efficacité;

Portefeuille de produits harmonisé dans toutes les filiales de l’opérateur en conservant la flexibilité de la politique de tarification locale;

Introduction de centres d’appels communs évalués selon les mêmes indicateurs clés de performance, et normalisation des flux de traitement des appels;

Amélioration de la qualité du service au client dans la zone de couverture de l’opérateur;

Réduction de 2 à 5 fois du délai de commercialisation de différentes catégories de produits.

«Notre collaboration avec Nexign a été efficiente; c’est une grande réussite. Nous visions plusieurs objectifs traditionnels pour les grandes entreprises. Outre l’optimisation du coût total de propriété et le raccourcissement du délai de commercialisation des nouveaux services, nous voulions améliorer l’expérience client et, par conséquent, faciliter la transformation numérique et commerciale. Nous avons réussi à migrer les huit filiales vers des processus unifiés de facturation et un seul service d’exploitation, ce qui réduit les coûts de soutien et nous a permis de développer un écosystème d’intégration sans faille des partenaires externes», déclare Sergey Nikiforets, directeur des services numériques chez MegaFon PJSC .

Outre la mise en œuvre effective du système de facturation unifié, plusieurs projets connexes ont également été déployés:

Intégration de la méthode FastTrack conçue pour automatiser le processus d’application des mises à jour. En conséquence, l’équipe responsable de ce volet ne consacrera plus que deux semaines à procéder aux changements mineurs à apporter au cœur du système, un processus qui durait environ un an auparavant.

conçue pour automatiser le processus d’application des mises à jour. En conséquence, l’équipe responsable de ce volet ne consacrera plus que deux semaines à procéder aux changements mineurs à apporter au cœur du système, un processus qui durait environ un an auparavant. Développement d’une usine de microservices , qui a pour but d’accélérer la formation d’un écosystème de partenaires. Cet outil a déjà permis à MegaFon de lancer une centaine de nouveaux projets commerciaux.

, qui a pour but d’accélérer la formation d’un écosystème de partenaires. Cet outil a déjà permis à MegaFon de lancer une centaine de nouveaux projets commerciaux. Introduction d’un catalogue de produits, qui a pour but d’accélérer la formation d’un écosystème de partenaires. Cet outil a déjà permis à MegaFon de lancer une centaine de nouveaux projets commerciaux.

«Ce projet déployé en commun avec MegaFon est unique sur le marché des télécommunications, tant au point de vue de l’organisation des interactions que des résultats obtenus. L’équipe de Nexign a procédé à une transformation complète des systèmes de l’opérateur, ce qui a permis à MegaFon non seulement d’améliorer l’efficacité de ses activités et d’inaugurer une nouvelle phase de développement, mais aussi de consolider la fidélité de ses clients tout en maintenant un niveau élevé de qualité du service dans toutes les régions. Ainsi, MegaFon sera en mesure d’adapter le système de facturation unifié face aux défis commerciaux à court et long termes, tandis que l’expertise évolutive de Nexign bénéficiera aux opérateurs de télécommunications désireux de développer des services numériques», déclare Igor Gorkov, PDG de Nexign.

