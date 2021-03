SAINT PETERSBURG, Rusland--(BUSINESS WIRE)--Nexign (een onderdeel van ICS Holding LLC), een toonaangevende leverancier van Business Support System (BSS) en Internet of Things (IoT), en MegaFon, de pan-Russische operator van digitale kansen, hebben het project voltooid om factureringssystemen voor alle 8 dochterondernemingen van MegaFon op één BSS-platform te verenigen. De bedrijven migreerden ook abonneegegevens naar de nieuwe omgeving zonder impact op klanten.

De noodzaak om verder te gaan dan klassieke telecomdiensten dwong MegaFon om de factureringskern te transformeren en een uniform factureringssysteem te ontwikkelen om de digitale transformatie te vergemakkelijken. Tot de strategische doelstellingen van het project behoorden de verlaging van de totale eigendomskosten (TCO) met 20-30% en de versnelling van de lancering van nieuwe producten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.