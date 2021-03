Braun célèbre un siècle de “bon design” avec Virgil Abloh

Virgil Abloh designs for the “functional art” piece with Braun (Photo: Business Wire)

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Braun, la marque unique en son genre qui célèbre ses 100 ans en 2021, a conclu une collaboration unique avec Virgil Abloh, directeur de la création et fondateur de Off-White™ et directeur artistique de Louis Vuitton Menswear. Aujourd’hui, les leaders du design dévoilent leur œuvre “d'art fonctionnel” avec un film sur www.Braun.com. Un titre remixé de Virgil Abloh est également disponible sur son Soundcloud pour donner vie à la philosophie de bon design de Braun : “il est intemporel et destiné à être apprécié dans la durée”.

Dans le cadre de la collaboration avec Virgil Abloh, le designer explore les archives de Braun pour moderniser la chaîne Hifi murale Wandanlage de 1965 et en faire une œuvre “d'art fonctionnel” avec l’équipe de design de Braun. La finition métallique de la version 2021 est une manifestation visuelle des similitudes entre la conception esthétique de chrome poli de Braun – comme le rasoir SM3 de 1960 et le grille-pain T1 de1961 – et le formidable éclat des références culturelles et musicales de Virgil Abloh sur les 100 dernières années. Celles-ci vont des instruments en cuivre et en argent du groupe de blues de Mamie Smith dans les années 30 aux “slabs”, des voitures personnalisées rendues célèbres par des stars du hip hop dans les années 80. En adoptant une approche “moins mais mieux” dans le processus de design, Virgil Abloh et Braun garantissent que le système audio Hifi d’origine reste le héros de la collaboration – et que la technologie fonctionne aussi bien aujourd’hui qu’en 1965. Le résultat est une œuvre “d'art fonctionnel” sur mesure où le design fait le lien entre forme et fonction, avec des matériaux qui garantissent une durée de vie d’au moins 100 ans.

Virgil Abloh a affirmé : « J’ai toujours beaucoup apprécié le design Braun. J’ai saisi l'occasion des 100 ans de la marque pour repenser ce produit emblématique de Braun et donner vie à ce que nous en sommes venus à attendre du design. L’œuvre “d'art fonctionnel” créée conjointement avec Braun Design met en exergue non seulement la fonction originale de la chaîne Hifi murale, qui était le meilleur système audio de son temps, mais aussi la qualité et les matériaux durables qui sont fabriqués pour durer. En tant que créateur, je continue de remettre en cause la manière dont l’art est perçu dans la culture actuelle. “L'art fonctionnel” est un héritage durable du pouvoir immuable du bon design qui est simple, utile et fabriqué pour durer. Ce faisant, il fait avancer le cadre des références du design au-delà des “puristes” du design pour toucher le grand public. »

Le court métrage suit Virgil Abloh à Farnsworth House – une maison conçue et fabriquée par Ludwig Mies van der Rohe – alors qu’il explique le processus de conception qu’il a utilisé pour le produit Wandanlage repensé. Clin d'œil à sa pratique en tant que DJ, Virgil Abloh a également créé une composition remixée sur mesure intitulée “Internationalism”, de sorte que les “puristes” du design et le grand public puissent découvrir l’inspiration musicale derrière la collaboration.

Virgil Abloh a expliqué : « Le morceau a été conçu en collaboration avec les Chopstars, les concepteurs sonores historiques de Houston ; le résultat étant des standards du jazz ciselés. Le morceau lui-même est une expression audio de la thèse selon laquelle des parallèles peuvent être établis en référence au processus des Chopstars, dans la mesure où il se rapporte au développement de “l'art fonctionnel” issu de notre collaboration. La marque de fabrique du travail enracine le design industriel et l’existence du canon pour incarner la culture noire d’une manière spécifique que la marque de musique de Houston obtient précisément – la texture sonore “Chopped not Slopped” prend la relève là où s'arrête le design. »

Le morceau éclectique incarne une approche de la musique sans genre particulier, quelque chose dont Virgil a parlé auparavant en référence à ses goûts musicaux, déclarant : « Éclectique, sans genre particulier, longévité, connexion, en utilisant le son pour peindre des tableaux. Quoi que je fasse, j’ai toujours de la musique en fond sonore. Mes goûts musicaux n'ont pas de frontières ; ils ne rentrent pas dans une case ou une catégorie particulière, tout comme moi-même ou mon travail n'entre pas dans un cadre unique. “Internationalism” est un morceau riche et varié, tout en restant cohérent dans ses sentiments. Pour moi, ce morceau illustre la philosophie de Braun d’un bon design – il est intemporel et destiné à être apprécié dans la durée. »

Pour visionner le film et obtenir de plus amples informations sur la collaboration entre Virgil Abloh et Braun visant à célébrer les 100 ans de “bon design” de Braun, veuillez visiter www.Braun.com.

Le morceau de musique “Internationalism” est disponible sur https://soundcloud.com/vvvirgilabloh.

