Altium et AWS collaborent afin de promouvoir la conception électronique

Altium selected Amazon Web Services (AWS) to host Altium 365, the first cloud-based platform to streamline the development and realization of printed circuit boards (PCBs). Teams can organize designs, libraries and participants in one place, and share links to their designs for easy, real-time collaboration. Designs are accessible at any time, on any device, anywhere, thanks to AWS's proven global infrastructure. (Graphic: Altium LLC)

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Altium LLC s’engage à assurer la transformation de l’industrie électronique grâce à une plateforme numérique qui connecte la conception à la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’à l’atelier de fabrication. Afin d’atteindre cet objectif, Altium a choisi Amazon Web Services (AWS) pour l’hébergement d’Altium 365, plateforme cloud assurant la conception collaborative et la réalisation des CCI.

La plateforme cloud Altium 365 et le logiciel Altium Designer améliorent la conception de CCI en créant des points de collaboration transparente au cœur du processus de développement, ce qui leur permet d’offrir l’expérience de conception la plus connectée du secteur. Ceci harmonise le processus de développement des produits, et permet aux ingénieurs et concepteurs de créer des produits électroniques intelligents et connectés plus rapidement que jamais.

Grâce à Altium 365, les utilisateurs peuvent réunir les parties prenantes et les participants au sein du processus de conception électronique — même s’ils ne possèdent pas Altium Designer — tout en assurant la sécurité de la PI et le contrôle sur les conceptions. Altium 365 offre une manière totalement nouvelle de partager, visualiser et annoter les conceptions de CCI pour toutes les parties prenantes impliquées, des directeurs de la conception jusqu’aux fabricants, tout en permettant à d’autres concepteurs de se connecter à cette même conception de CCI grâce à Altium Designer pour rédiger des modifications.

« AWS est indispensable à la réussite d’Altium 365 afin d’assurer la sécurité, la disponibilité et l’accessibilité de la plateforme, des conceptions des clients et des données, » a déclaré Greg Bellasis, directeur de la cybersécurité chez Altium. « Le vaste portefeuille de services d’AWS ainsi que la collaboration avec son équipe de support entreprise nous aident à atteindre cet objectif en garantissant une stabilité, une sécurité et une fiabilité constantes qui permettent aux utilisateurs de se connecter avec n’importe qui, quels que soient le lieu, le fuseau horaire et l’appareil connecté à Internet, afin d’accomplir leur travail. »

Les équipes peuvent coordonner les conceptions, librairies et participants dans un seul et même endroit, et partager des liens vers leurs conceptions pour une collaboration facile en temps réel. Les conceptions sont accessibles à tout moment, quels que soient l’appareil et le lieu, grâce à l’infrastructure mondiale éprouvée d’AWS. En tirant parti des renseignements spécifiques à la CAO, les données de conception sont stockées de façon à rendre les projets, les fichiers et les historiques de version accessibles, et à faciliter la navigation sur le Web.

Comme l’explique Michael Weston, ingénieur en chef du groupe Développement et conception de produits chez Kinetic Vision : « Nous avons adopté Altium 365 en janvier 2020 parce que nous avions besoin d’une plateforme plus stable pour nos données et nos méthodes de collaboration par rapport aux méthodes locales que nous utilisions. En raison de la situation créée par la COVID-19, la plateforme est devenue encore plus indispensable pour permettre aux membres de notre équipe de continuer de travailler à distance. Altium 365 nous confère davantage de possibilités de générer un excellent travail — quel que soit le lieu à partir duquel notre équipe travaille. »

« Il est largement reconnu que le cloud offre un lieu de travail plus sécurisé pour les projets collaboratifs par rapport aux infrastructures sur site traditionnelles », a déclaré David Pellerin, responsable du développement commercial mondial pour les technologies de l’information et les semiconducteurs chez AWS. « En utilisant le cloud pour sécuriser leurs données les plus sensibles, améliorer les efficiences et maximiser la collaboration, Altium et ses clients libèrent les développeurs et les ingénieurs pour qu’ils puissent se concentrer sur l’innovation. »

En combinant la flexibilité de partage et de collaboration dans le cloud avec la puissance des logiciels de conception de CCI de bureau, Altium franchit un grand pas en direction de la modernisation et de la transformation de la manière dont l’industrie électronique répond à la demande croissante en produits intelligents et connectés.

À PROPOS D’ALTIUM

Altium LLC, entreprise internationale d’édition de logiciels basée à San Diego, en Californie, accélère le rythme des innovations dans l’industrie électronique. Depuis plus de 30 ans, Altium propose des logiciels qui maximisent la productivité des concepteurs de circuits imprimés et des ingénieurs électriciens. De l’inventeur isolé jusqu’aux multinationales, de plus en plus de concepteurs de circuits imprimés et d’ingénieurs en électronique adoptent les solutions Altium pour concevoir et réaliser leurs produits électroniques.

