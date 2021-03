Altium e AWS collaborano al progresso della progettazione elettronica

Altium selected Amazon Web Services (AWS) to host Altium 365, the first cloud-based platform to streamline the development and realization of printed circuit boards (PCBs). Teams can organize designs, libraries and participants in one place, and share links to their designs for easy, real-time collaboration. Designs are accessible at any time, on any device, anywhere, thanks to AWS's proven global infrastructure. (Graphic: Altium LLC)

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Altium LLC si impegna a trasformare il settore dell’elettronica attraverso una piattaforma digitale che collega la progettazione con la catena di distribuzione e la produzione. Per raggiungere questo scopo, Altium ha scelto AWS (Amazon Web Services) per accogliere Altium 365, la piattaforma cloud per la progettazione e la realizzazione collaborativa di PCB.

La piattaforma cloud-based Altium 365 e Altium Designer elevano la progettazione PCB creando punti di collaborazione, senza interruzioni per l’intero processo di sviluppo, rendendola così l’esperienza di progettazione più interconnessa nel settore. Questo semplifica il processo di sviluppo del prodotto e consente a ingegneri e progettisti di creare prodotti elettronici intelligenti e interconnessi, più velocemente che mai.

Con Altium 365 gli utenti possono far collaborare insieme le parti interessate e i partecipanti al processo di progettazione elettronica, anche se non dispongono di Altium Designer, mantenendo gli indirizzi IP al sicuro e i progetti sotto controllo. Altium 365 offre a tutte le parti coinvolte, dai responsabili del progetto ai produttori, un modo completamente nuovo di condividere, visualizzare e commentare i progetti PCB, consentendo inoltre ad altri progettisti di collegarsi agli stessi progetti PCB, tramite Altium Designer, ed apportare modifiche.

“AWS è fondamentale per il successo di Altium 365 perchè permette di mantenere la piattaforma, i progetti dei clienti e i dati al sicuro, disponibili e accessibili”, ha affermato Greg Bellasis, Director of Cybersecurity in Altium. “Un ampio portafoglio di servizi AWS, e la collaborazione con il team di supporto aziendale, ci aiuta a raggiungere quest’obiettivo per garantire costantemente stabilità, sicurezza e affidabilità ai nostri clienti per connettersi con chiunque, da qualunque luogo, in ogni fuso orario e da qualsiasi dispositivo abilitato al web, per portare a termine il proprio lavoro”.

I team di lavoro possono organizzare progetti, librerie e partecipanti in un unico luogo e condividere i collegamenti ai loro progetti per una collaborazione facile e in tempo reale. I progetti sono accessibili in qualunque momento, su qualunque dispositivo, ovunque, grazie alla comprovata infrastruttura globale di AWS. Sfruttando l’intelligenza specifica del CAD, i dati di progettazione possono essere archiviati in modo da rendere i progetti, i file e la cronologia delle versioni, accessibili e facili da esplorare anche dal web.

Come spiega Michael Weston, Lead Engineer of Product Design and Development Group in Kinetic Vision, “Siamo passati ad Altium 365 nel gennaio 2020, perché avevamo bisogno di una piattaforma più stabile per i nostri dati e sistemi di collaborazione più avanzati, rispetto ai metodi che stavamo utilizzando, ma con il problema del COVID-19 la piattaforma è diventata ancora più essenziale, perché i membri del nostro team hanno potuto continuare a lavorare a distanza. Altium 365 ci ha dato più potere per ottenere un lavoro brillante, indipendentemente da dove stia lavorando il nostro team.”.

“E’ ampiamente riconosciuto che il cloud sia un luogo più sicuro per realizzare progetti collaborativi rispetto alle tradizionali infrastrutture in locale”, ha detto David Pellerin, Head of Worldwide Business Development for Infotech/Semiconductor in AWS. “Utilizzando il cloud per proteggere i dati più sensibili, migliorare l’efficienza e massimizzare la collaborazione, Altium e i suoi clienti possono lasciare sviluppatori e ingegneri liberi di concentrarsi sull’innovazione”.

Combinando la flessibilità di condivisione e collaborazione nel cloud con la potenza del software di progettazione PCB, Altium sta compiendo un grande balzo verso la modernizzazione e la trasformazione del modo in cui l’industria elettronica soddisfa la crescente domanda di prodotti intelligenti e interconnessi.

