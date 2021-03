Barrier1 Systems faz parceria com a Cepton para implantar sistemas de segurança e proteção de última geração baseados em tecnologia Lidar para clientes globais

Barrier1 Systems has combined its barrier control systems with Cepton’s Helius™ Smart Lidar System to provide state-of-the-art security and safety solutions. Courtesy of Barrier1 Systems.

SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Cepton, fornecedora líder de soluções inteligentes baseadas na tecnologia lidar, anunciou hoje uma parceria com a Barrier1 Systems, fornecedora líder de soluções de segurança perimetral. Usando o Helius™ Smart LiDAR System da Cepton , a Barrier1 Systems está adicionando novas camadas de inteligência aos seus sistemas de barreiras físicas para permitir a próxima geração de aplicações de detecção de intrusão de alerta precoce e segurança no local.

A Barrier1 Systems , com sede na Carolina do Norte, está trabalhando com clientes globais dos setores público e privado para instalar novas soluções inovadoras que aproveitam as capacidades únicas do sistema Helius da Cepton, que combina uma rede de sensores Vista®-P lidar com computação de ponta e software avançado de percepção, para fornecer detecção, classificação, rastreamento e velocidade de objetos 3D, anonimizados e em tempo real. A parceria demonstra a versatilidade da tecnologia lidar da Cepton, e como as soluções inteligentes lidar estão aumentando a segurança em vários tipos de espaços e instalações comerciais públicas e privadas.

Em uma aplicação do cliente, a Barrier1 Systems combinou seus sistemas de controle de barreira com o Helius para monitorar a velocidade e a direção dos veículos que se aproximam dos pontos de entrada ou saída. Se um veículo exceder um determinado limite de velocidade dentro de um determinado intervalo, o sistema irá marcá-lo como uma tentativa potencial de intrusão e disparar um alerta para o sistema central para outras ações. Ao classificar a direção de deslocamento do veículo, ele também pode proteger contra ameaças de entrada por estradas de saída.

Implementações como a acima utilizam os recursos de imagem de alta resolução de longo alcance Vista lidar da Cepton e a solução de informação 3D em tempo real do Helius sobre dimensões, localizações e velocidades dos objetos. Por exemplo, a Barrier1 Systems utiliza o Helius para detectar e classificar veículos a 150 metros e manter um registo de suas velocidades para ajudar a diagnosticar se existe uma possível brecha. As informações dos objetos do Helius são muito mais precisas do que as dos radares, minimizando assim os falsos positivos e os falsos negativos.

A Barrier1 Systems também implantou o sistema Helius da Cepton para ajudar a garantir a segurança das instalações e a segurança no local. Por exemplo, uma rede de sensores lidar Vista-P90 foi instalada nos locais de inventário do cliente para monitorar os pontos de acesso. O Helius gera informações úteis tais como se um objeto detectado é um veículo ou uma pessoa, a rapidez com que se move e se está em uma zona de exclusão pré-definida. Como os sensores lidars funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana sob muitas condições climáticas e de iluminação desafiadoras para as câmeras, isso ajuda os gerentes das instalações a garantir continuamente a segurança da propriedade e a segurança dos trabalhadores. As instalações podem utilizar os dados inteligentes do lidar para sinalizar acidentes e violações potenciais do controle de acesso.

Falando da parceria, Baxter Matthews, vice-presidente de projetos de segurança da Barrier1 Systems, disse: “A tecnologia e solução de percepção lidar da Cepton nos permitiram desencadear um novo conjunto de inovações e capacidades em matéria de segurança e proteção, o que é fundamental dada a variedade de ameaças e desafios enfrentados hoje em dia, tanto em espaços públicos como privados. A simplicidade de instalação da solução da Cepton facilita a implantação e a ampliação rápida. Além disso, a natureza anônima das imagens do lidar, combinada com sua alta precisão, permite avanços significativos no estado da arte em termos de segurança e proteção. Um grande cliente gostou tanto das vantagens da nossa solução que quer fazer uma implementação em nível nacional em todos os seus locais, o que é incrível. O mais empolgante é que estamos apenas arranhando a superfície do que é possível porque existem muitas aplicações inexploradas - no setor de segurança perimetral e mais além - onde os clientes veem um tremendo potencial para soluções decorrentes da nossa parceria com a Cepton."

O Dr. Jun Pei, cofundador e CEO da Cepton, acrescentou: “Para além do seu conhecido papel no setor automotivo, o lidar é uma tecnologia versátil que permite um nível totalmente novo de segurança e autonomia em muitas outras aplicações. A nossa parceria com a Barrier1 é uma prova disso. Projetamos nossas soluções MMT® baseadas na lidar tendo em mente as necessidades de percepção dos clientes, e, para soluções de segurança e proteção como as desenvolvidas pela Barrier1, focamos em oferecer uma combinação superior de precisão, confiabilidade e escalabilidade. Esperamos continuar nosso trabalho com a Barrier1 para expandir os casos de uso para lidar em nível global, permitindo soluções de segurança e proteção aprimoradas usando a inteligência lidar.”

Sobre a Cepton Technologies, Inc.

A Cepton oferece soluções de última geração, inteligentes, baseadas em lidar para uma variedade de mercados como automotivo (ADAS/AV), cidades inteligentes, espaços inteligentes e aplicações industriais inteligentes. A tecnologia lidar baseada na MMT® patenteada da Cepton possibilita soluções confiáveis, com capacidade de escala e economicamente acessíveis que proporcionam percepção tridimensional de longo alcance e alta resolução 3D para aplicações inteligentes.

Fundada em 2016 e liderada por veteranos do setor com mais de duas décadas de experiência conjunta em diversas tecnologias avançadas nos campos de lidar e imagens, a Cepton se dedica à comercialização de soluções lidar de alto desempenho e qualidade no mercado de massa. A Cepton está sediada em San Jose, Califórnia, EUA, com presença na Alemanha, Canadá, Japão e Índia, para atender uma base global de clientes em rápido crescimento. Para mais informações, consulte www.cepton.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Sobre a Barrier1

A Barrier1 Systems, LLC (Barrier1 Systems) fornece barreiras físicas robustas de última geração e soluções de segurança utilizando produtos inovadores com capacidades únicas que satisfazem as necessidades e requisitos específicos do local do cliente. Nos últimos 17 anos, mais de 4.500 dos nossos sistemas de barreira classificados como “crash rated” foram colocados em campo em 13 países.

A Barrier1 Systems emprega experiência em engenharia, soldagem e metalurgia, controles e alarmes, eletrônica, sistemas de energia, programação, fabricação e instalação. A empresa foi fundada em 2002. A Barrier1 Systems faz engenharia e fabricação direta para seus produtos e fornece suporte pós-instalação. Para mais informações sobre a Barrier1 consulte www.barrier1.us.

