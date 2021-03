Barrier1 Systems has combined its barrier control systems with Cepton’s Helius™ Smart Lidar System to provide state-of-the-art security and safety solutions. Courtesy of Barrier1 Systems.

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Cepton, prestigioso fornitore di soluzioni intelligenti basate su Lidar, ha annunciato oggi la partnership con il principale fornitore di soluzioni per la difesa perimetrale, Barrier1 Systems. Avvalendosi del sistema Helius™ Smart Lidar System (sistema Lidar smart) di Cepton, Barrier1 Systems intende aggiungere un nuovo livello di intelligenza ai propri sistemi di difesa fisica per consentire lo sviluppo della prossima generazione di applicazioni per sistemi antiintrusione con allerta precoce e sicurezza in loco.

La società ubicata nella Carolina del Nord, Barrier1 Systems, sta collaborando con clienti globali operanti nei settori pubblico e privato per installare nuove soluzioni innovative che sfruttano le funzionalità esclusive del sistema Helius di Cepton, che abbina una rete di sensori lidar Vista®-P a software basato su edge computing e percezione avanzata, per fornire dati su rilevamento, classificazione, monitoraggio e velocità in formato 3D, anonimo e in tempo reale.

