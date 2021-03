Barrier1 Systems s’associe à Cepton afin de déployer des systèmes de sécurité et de sûreté, ultra modernes et basés sur le lidar, pour une clientèle mondiale

Barrier1 Systems has combined its barrier control systems with Cepton’s Helius™ Smart Lidar System to provide state-of-the-art security and safety solutions. Courtesy of Barrier1 Systems.

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Cepton, l’un des principaux fournisseurs de solutions intelligentes basées sur le lidar, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec le plus important fournisseur de solutions de sécurité du périmètre, Barrier1 Systems. En exploitant le Système de lidar intelligent Helius™ de Cepton, Barrier1 Systems perfectionne l’intelligence de ses systèmes de barrières physiques pour ouvrir la voie à la nouvelle génération d’applications à alerte précoce de détection des intrusions, et de sécurité des sites.

Basée en Caroline du Nord, la société Barrier1 Systems travaille actuellement avec des clients mondiaux des secteurs public et privé pour installer de nouvelles solutions innovantes qui tirent parti des capacités uniques du système Helius de Cepton, lequel combine un réseau de capteurs lidar Vista®-P avec l’edge computing et un logiciel de perception, avancé, de sorte à fournir en temps réel, et de manière anonymisée, la détection, la classification, le suivi et la vitesse des objets en 3D. Le partenariat témoigne de la polyvalence de la technologie lidar de Cepton, et montre que les solutions lidar intelligentes peuvent augmenter la sécurité et la sûreté dans divers types d’espaces et sites commerciaux, publics ou privés.

Dans une même application client, Barrier1 Systems a combiné ses systèmes de contrôle des barrières avec le système Helius, pour surveiller la vitesse et la direction des véhicules s’approchant des points d’entrée ou de sortie. Tout véhicule dépassant une certaine limite de vitesse, dans la fourchette de valeurs spécifiée, sera signalé par le système comme une tentative d’intrusion potentielle, et déclenchera une alerte transmise au système central pour la prise de mesures supplémentaires. En classifiant les sens de déplacement des véhicules, il est également possible de se prémunir contre les menaces entrantes sur les routes sortantes.

Les déploiements comme celui décrit ci-dessus utilisent à la fois les capacités d’imagerie longue portée et haute résolution du lidar Cepton Vista, et les informations 3D en temps réel de la solution Helius, sur les dimensions, les emplacements et la vitesse des objets. Par exemple, Barrier1 Systems utilise Helius pour détecter et classer les véhicules situés à une distance de 150 mètres, et dont il suit la vitesse afin d’aider à déterminer les risques de violation potentielle. Les informations sur les objets, obtenues avec Helius étant beaucoup plus précises que celles collectées à partir des radars, les cas de faux positifs et faux négatifs sont également plus rares.

Barrier1 Systems a déployé le système Helius de Cepton pour contribuer en outre à assurer la sécurité des installations et la sûreté sur site. Par exemple, un réseau de capteurs lidar Vista-P90 a été installé dans les sites d’inventaire de clients, pour surveiller les points d’accès. Helius génère des informations utiles, permettant de savoir par exemple si un objet détecté est un véhicule ou une personne, quelle est sa vitesse de déplacement et si, il ou elle se trouve dans une zone d’exclusion prédéfinie. Dans la mesure où les lidars fonctionnent 24 h/24 et 7 j/7 dans de nombreuses conditions météorologiques et d’éclairage, difficiles pour les caméras, ils constituent d’excellents alliés pour les gestionnaires des sites, en assurant en permanence la sécurité des biens et des travailleurs. Les sites peuvent exploiter les données lidar intelligentes pour signaler les accidents potentiels et les violations en termes de contrôle des accès.

S’exprimant au sujet du partenariat, Baxter Matthews, vice-président des projets de sécurité, chez Barrier1 Systems, a déclaré : « La technologie lidar et la solution de perception, de Cepton nous ont permis de mettre sur le marché un nouvel ensemble d’innovations et de capacités en matière de sécurité et de sûreté, ce qui est essentiel compte tenu de la gamme de menaces et de défis auxquels les espaces publics et privés sont aujourd’hui confrontés. La simplicité d’installation de la solution de Cepton nous permet de procéder facilement à des déploiements et les élargir rapidement au besoin. En outre, le caractère anonyme des images lidar, combiné à leur grande précision, permet des avancées significatives en matière de sécurité et de sûreté. L’un de nos principaux clients a tellement apprécié les avantages de notre solution qu’il désire maintenant procéder à une implémentation sur tous ses sites à l’échelle nationale, ce qui est un résultat remarquable. Et ce qui est passionnant, c’est que nous ne faisons qu’effleurer la surface des possibles, de nombreuses applications restant encore inexploitées, dans l’industrie de la sécurité périmétrique et au-delà, et les clients voient un énorme potentiel dans les solutions découlant de notre partenariat avec Cepton. »

Le Dr Jun Pei, co-fondateur et PDG de Cepton, a ajouté : « Au-delà de son rôle bien connu au sein de l’industrie automobile, le lidar est une technologie polyvalente qui rend possible un tout nouveau niveau de sécurité et d’autonomie dans de nombreuses autres applications. Notre partenariat avec Barrier1 en apporte la preuve. Nous avons conçu nos solutions lidar basées sur MMT® en tenant compte des besoins de perception, des clients, et pour les solutions de sécurité et de sûreté comme celles développées par Barrier1, nous nous sommes concentrés sur l’offre d’une combinaison supérieure en termes de précision, de fiabilité et d’évolutivité. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec Barrier1 pour étendre les cas d’utilisation de lidar à l’échelle mondiale, en proposant des solutions de sûreté et de sécurité, améliorées grâce à l’intelligence lidar. »

À propos de Cepton Technologies, Inc.

Cepton fournit des solutions de pointe, intelligentes et basées sur le lidar pour toute une gamme de marchés, notamment l’automobile (ADAS/VA), les villes intelligentes, les espaces intelligents et les applications industrielles intelligentes. La technologie lidar brevetée et basée sur MMT®, de Cepton permet de mettre au point des solutions fiables, évolutives et économiques qui offrent aux applications intelligentes la perception 3D longue portée et haute résolution.

Fondée en 2016 et dirigée par des experts chevronnés du secteur, dotés de plus de deux décennies d’expérience collective dans une large gamme de technologies lidar et d’imagerie de pointe, Cepton est axée sur la commercialisation à grande échelle de solutions lidar haute performance et de haute qualité. Cepton a son siège à San José, en Californie, aux États-Unis, et est présente en Allemagne, au Canada, au Japon et en Inde, au service d’une clientèle mondiale en pleine croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cepton.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Barrier1

Barrier1 Systems, LLC (Barrier1 Systems) fournit des barrières physiques robustes et des solutions de sécurité, à la pointe de la technologie, en utilisant des produits innovants dotés de capacités uniques qui répondent aux besoins et aux exigences spécifiques des sites des clients. Au cours des 17 dernières années, plus de 4 500 de nos systèmes de barrière résistants aux chocs ont été mis en service dans 13 pays.

Barrier1 Systems bénéficie de compétences d’experts en ingénierie, soudage et travaux métalliques, commandes et alarmes, électronique, systèmes d’alimentation, programmation, fabrication et installation. La société a été fondée en 2002. Barrier1 Systems assure l’ingénierie et la fabrication directe de ses produits, que complète son service d’assistance technique une fois les installations effectuées. Pour en savoir plus sur Barrier1, rendez-vous sur www.barrier1.us.

