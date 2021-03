WALLERFING, Germania--(BUSINESS WIRE)--Ideematec Inc., azienda leader mondiale nel settore dei sistemi di inseguimento per impianti fotovoltaici, oggi ha annunciato di essere stata prescelta da AMDA energía (AMDA), società che sviluppa progetti, per la fornitura di sistemi di inseguimento personalizzati per un portafoglio di progetti relativi a impianti solari per applicazioni agricole (Agri-PV) da 100 megawatt in Francia. Gli innovativi sistemi offriranno soluzioni sinergiche per la produzione di colture biologiche e la generazione di energia elettrica pulita, al tempo stesso garantendo la protezione del suolo e la riduzione dei consumi idrici, aiutando le aziende agricole a conseguire l’obiettivo di etichettatura dei loro prodotti con lo slogan “coltivazione intelligente a basse emissioni”.

