BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--De in Berlijn gevestigde Greentech start-up Zolar ontvangt een nieuwe investering en voegt 10 miljoen euro toe aan de lopende Series B-financieringsronde, waardoor de totale investering van deze serie op 35 miljoen euro komt. De nieuwe investering wordt geleid door Energy Impact Partners, de grootste investeerder in de energiesector met kantoren in de VS en Europa onder leiding van zijn managing partner Matthias Dill. Bestaande investeerders blijven Zolar steunen in de Serie B. Met de extra middelen zet de start-up de koers uit voor de uitbouw naar een volgende generatie groen energiebedrijf, gericht op duurzame energieproductie en integraal gebruik van zonne-energie in particuliere huishoudens. Zolar plaatst als consumentenmerk de klant centraal in de energieproductie en wordt gedreven door zijn missie van klimaatbescherming als een topprioriteit voor het bedrijfsleven.

