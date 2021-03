BERLINO--(BUSINESS WIRE)--La startup berlinese Zolar, specializzata in tecnologia sostenibile, si aggiudica un nuovo investimento e aggiunge 10 milioni di euro al round di finanziamento di serie B attualmente in corso, portando così l'ammontare complessivo di questa serie a 35 milioni di euro. Il nuovo investimento è guidato da Energy Impact Partners, il maggior investitore nel settore energetico, presente negli Stati Uniti e in Europa e diretto dal managing partner Matthias Dill.

