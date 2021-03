AMDA energía choisit Ideematec pour fournir des systèmes de tracker solaire pour un portefeuille de projets Agri-PV de 100 MW

WALLERFING, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Ideematec Inc., le principal fournisseur mondial de systèmes de tracker solaire, a annoncé aujourd'hui qu'il avait été sélectionné par le développeur de projet AMDA energía (AMDA) afin de fournir des systèmes de tracker solaire personnalisés dans un portefeuille de projets agro-voltaïques (Agri-PV) de 100 mégawatts (MW) développés en France. Ces systèmes innovants offriront des solutions synergiques permettant de produire des cultures alimentaires bios et de l'électricité propre tout en assurant la protection des sols et l'économie d'eau, et de faire évoluer les agriculteurs vers un étiquetage intelligent du lieu de production avec un pictogramme de faibles émissions.

Le portefeuille de 100 MW sera constitué de plusieurs projets de 5 MW devant satisfaire à des exigences spécifiques pour une construction propre à des terres agricoles, conformément aux réglementations locales.

L'équipe d'ingénieurs d'Ideematec a modifié et optimisé le modèle de tracker Horizon L:TEC en réglant la hauteur de ses axes et en maximisant l'angle de rotation du module à +/- 70 degrés, ce qui permet au tracker de fonctionner en synergie avec le matériel agricole. Ideematec a également conçu un système de contrôle spécifique des projets Agri-PV et un système de surveillance orienté vers les actes agronomiques afin d'optimiser la production des cultures, la qualité des terres et satisfaire aux besoins spécifiques de chaque site de projet Agri-PV.

« Les projets Agri-PV requièrent de la souplesse à la fois pour le matériel et pour l'installation afin de protéger l'intégrité des terres et garantir un fonctionnement efficace des pratiques agricoles, tout en exploitant les avantages de l'énergie propre », a déclaré Jorge Gutiérrez Serra, président d'AMDA. « Nous sommes convaincus que les trackers solaires durables et personnalisables d'Ideematec seront adaptés aux besoins d'un système énergétique innovant et optimisé visant à une production agricole extrêmement rentable pour les années à venir ».

« Les pales de nos modules 2P (à deux axes), équipées de modules bifaciaux, nous permettent d'espacer les rangées de modules pour soutenir des opérations agricoles efficaces, tel que le déplacement de gros véhicules entre les rangées de modules, ou la surveillance des variables agricoles sur les sites permettant d'augmenter l'efficacité de la production », explique Mario Eckl, cofondateur et CEO d'Ideematec. « Ces innovations permettent à nos trackers de fournir une énergie propre et fiable pour des projets adaptés, sans perturber l'environnement local ou la qualité des terres. Le secteur de l'agri-PV est sur le point de connaître une formidable croissance et nous avons hâte d'apporter notre soutien à des solutions respectueuses de l'agriculture ».

Les solutions solaires pour le secteur public et respectueuses de l'agriculture sont de plus en plus populaires en Europe, et Ideematec s'attend à ce que cette tendance explose sur les marchés d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique dans les années à venir, car les communautés rurales trouvent des façons de soutenir un déploiement adapté pour les énergies renouvelables et générer diverses sources de revenus grâce aux terres agricoles.

À propos d'Ideematec, Inc.

Ideematec, Inc. est un fournisseur mondial de confiance pour les systèmes de tracker solaire, dont le siège se trouve en Allemagne. Fondée en 2003, l'entreprise est uniquement centrée sur les trackers dans les services publics. Ideematec figure comme le pionnier du tracker 2P à grande portée safeTrack Horizon™, alimenté par une technologie brevetée à double entraînement. Depuis 2017, l'entreprise a livré avec succès sur trois continents quelques-unes des plus grandes installations solaires, notamment en Jordanie (250 MW), en Australie (350 MW) et en Espagne (200 MW). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.ideematec.com/

À propos d'AMDA energía

AMDA energía est un développeur international centré sur la promotion, le développement et le financement de projets de production d'énergie renouvelable dans le monde entier. L'entreprise a fait ses preuves dans les secteurs photovoltaïque et éolien et a développé plus de 30 projets sur trois continents depuis sa création en 2008 (Espagne, Portugal, France, Afrique du Sud, Mozambique, Tunisie, Colombie, Mexique). Grâce à son personnel expérimenté, ses activités principales recouvrent l'ensemble du processus de développement d'un projet d'énergie renouvelable à grande échelle.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.