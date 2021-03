Imaweb Adquire a Stampyt, Fornecedora de Software de Remarketing com IA, com o Apoio da PSG

MADRID, Espanha e LYON, França--(BUSINESS WIRE)--A Imaweb, um desenvolvedor e fornecedor independente líder em soluções automóveis e soluções de software digital para concessionários na Europa, anunciou hoje a aquisição da Stampyt, fornecedora francesa líder em software de remarketing e outras soluções digitais no mercado de veículos usados. A Imaweb é apoiada por capital da PSG, uma sociedade líder de capital de crescimento que faz parcerias com empresas de serviços tecnológicos e de software lower middle-market.

Fundada em 2015, a tecnologia de imagem baseada em IA da Stampyt permite que os concessionários e os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) aumentem as vendas de veículos usados, fornecendo-lhes soluções digitais inovadoras para apoiar atividades de após-venda e remarketing. Para além da tecnologia de foto e vídeo, a Stampyt também desenvolve e comercializa um conjunto de soluções complementares que permite aos concessionários e OEMs, entre outros, inspecionar veículos remotamente (aproveitando os recursos de edição de imagem com IA proprietários) e gerir digitalmente os documentos, com base em tecnologia «blockchain».

A tecnologia inovadora e escalonável da Stampyt suporta a digitalização do percurso global do cliente para concessionários e OEMs e complementa o pacote atual de soluções de software digital da Imaweb. Cremos que a presença pan-europeia da Imaweb irá apoiará a implementação acelerada da tecnologia da Stampyt por todo o continente, aproveitando a sua posição atual como líder de mercado no mercado francês de carros usados. Após a transação, o CEO Alexandre Launay irá continuar a liderar o negócio ao lado dos restantes cofundadores da Stampyt, cumprindo a missão da empresa de digitalizar a indústria automóvel.

«Estamos muito satisfeitos por acolher hoje a equipa da Stampyt na Imaweb», comentou Patrick Prajs, CEO, e Julian Ciccale, Cofundador e Vice-CEO da Imaweb. «A tecnologia da Stampyt é inovadora e complementar às nossas soluções de software automóvel atuais. Cremos que a nossa escala continental combinada com a oferta de produtos da Stampyt acelerará a digitalização de todo o percurso do cliente para os concessionários e OEMs em toda a Europa.»

Alexandre Launay, CEO e cofundador da Stampyt, acrescentou: «Andávamos à procura do parceiro certo para ajudar a acelerar o nosso crescimento internacional e nossa visão partilhada significava que a Imaweb era a escolha natural. Estamos entusiasmados em trabalhar com as equipas da Imaweb e da PSG à medida que lideramos a estratégia de inovação do grupo daqui para a frente.»

A PSG investiu na Imaweb em maio de 2019, apoiando os fundadores da empresa para transformar o principal fornecedor de soluções CRM no setor automóvel em Espanha num player pan-europeu. Desde então, a Imaweb cresceu rapidamente através de uma combinação de crescimento orgânico e de fusões e aquisições estratégicas, sendo a mais recente a aquisição da Procar na Alemanha em janeiro de 2021. Atualmente, a Imaweb disponibiliza um pacote completo de soluções de software digital aos concessionários e OEMs por toda a Europa.

As condições financeiras não foram divulgadas.

Notas às redações

Imaweb

A Imaweb é um desenvolvedor e distribuidor líder de soluções digitais para o setor automóvel na Europa. A empresa nasceu da fusão da Imaweb, uma empresa espanhola dedicada ao desenvolvimento de soluções globais de gestão de clientes para vendas, marketing e após-venda, com o grupo DATAFIRST-I´Car Systems, uma empresa francesa de desenvolvimento de software para fabricantes automóveis, distribuidores de grupo e concessionários, em 2019. Para mais informação, consulte https://www.imaweb.com/.

Stampyt

A Stampyt é um desenvolvedor e fornecedor líder de soluções e tecnologias para o setor automóvel. Facilidade de uso e automação são o ADN das ferramentas desenvolvidas pela Stampyt para digitalizar o setor automóvel. A Stampyt agora colabora com alguns dos maiores OEMs do mundo, bem como muitos grupos automóveis franceses para fornecer tecnologia de imagem para a indústria automóvel. https://en.stamp.yt

PSG

A PSG é uma empresa de capital de crescimento que estabeleceu parceiras com empresas de software «middle-market» e empresas tecnológicas para as ajudar a obter um crescimento transformacional, tirar proveito de oportunidades estratégicas e construir equipas fortes.Tendo apoiado mais de 65 empresas e facilitado mais de 275 aquisições «add-on», a PSG contribui com uma vasta experiência em investimentos, um profundo conhecimento de software e tecnologia e um firme compromisso de colaborar com as equipas de gestão. Fundada em 2014, a PSG opera nos seus escritórios em Boston, Kansas City e Londres*. https://www.psgequity.com/

*De momento, a equipa em Londres opera nos termos de um acordo consultivo com a Providence Equity LLP.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.