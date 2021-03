Soutenu par PSG, Imaweb acquiert Stampyt, un fournisseur de logiciels de marketing digital basés sur l'IA

MADRID, Espagne & LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Imaweb, un développeur et fournisseur indépendant de premier plan de solutions logicielles numériques pour le secteur automobile et les concessionnaires en Europe, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Stampyt, l'un des principaux fournisseurs français de logiciels de marketing digital et d'autres solutions numériques pour le marché des véhicules d'occasion. Imaweb est soutenue par des fonds conseillés par PSG, une société d'investissement en capital de croissance de premier plan axée sur des partenariats avec des sociétés éditrices de logiciels et de services technologiques de petite et moyenne tailles.

Fondée en 2015, la technologie d'imagerie pilotée par l'IA de Stampyt permet aux concessionnaires et aux équipementiers (OEM) de dynamiser leurs ventes de véhicules d'occasion, en leur fournissant des solutions numériques innovantes destinées à soutenir les activités d'après-vente et de remarketing. En plus de la technologie photo et vidéo, Stampyt développe et commercialise également une suite de solutions complémentaires qui permet, notamment aux concessionnaires et aux équipementiers, d'inspecter les véhicules à distance (en s'appuyant sur des capacités exclusives d'édition d'images par l'IA) et de gérer numériquement des documents, sur la base de la technologie blockchain.

La technologie innovante et évolutive de Stampyt permet la digitalisation de l'ensemble du parcours client pour les concessionnaires et les équipementiers, elle est également complémentaire des solutions logicielles numériques d'Imaweb actuelles. Nous estimons que la présence paneuropéenne d’Imaweb va permettre d'accélérer le déploiement de la technologie de Stampyt sur le continent, en s'appuyant sur sa position actuelle de leader sur le marché français des véhicules d'occasion. À l’issue de la transaction, Alexandre Launay, le PDG de Stampyt, continuera à diriger l'entreprise aux côtés des autres cofondateurs de l’entreprise afin de mener à bien la mission de l'entreprise, qui consiste à digitaliser l'industrie automobile.

« Nous nous réjouissons d'accueillir aujourd'hui l'équipe de Stampyt au sein d'Imaweb », ont déclaré Patrick Prajs, PDG, et Julian Ciccale, cofondateur et directeur général adjoint d'Imaweb. « La technologie de Stampyt est innovante et complète nos solutions logicielles automobiles actuelles. Nous sommes persuadés que notre dimension continentale combinée à l'offre de produits de Stampyt va accélérer la digitalisation de l'ensemble du parcours client pour les concessionnaires et les équipementiers à travers l'Europe. »

Alexandre Launay, PDG et cofondateur de Stampyt a ajouté : « Nous recherchions le bon partenaire pour nous aider à accélérer notre croissance à l'international. Notre vision commune avec Imaweb a naturellement conditionné notre choix. Nous nous réjouissons de collaborer avec les équipes d'Imaweb et de PSG pour mener à bien la stratégie d'innovation du groupe. »

PSG a investi dans Imaweb en mai 2019, soutenant ses fondateurs à transformer un des principaux fournisseurs de solutions CRM automobiles en Espagne en un acteur paneuropéen. Depuis, Imaweb a connu un développement rapide grâce à une combinaison de croissance organique et de fusions-acquisitions stratégiques, dont la plus récente est l’acquisition de Procar en janvier 2021, en Allemagne. Aujourd'hui, Imaweb offre une suite complète de solutions logicielles numériques pour les concessionnaires et équipementiers à travers l'Europe.

Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Notes aux rédacteurs

Imaweb

Imaweb est un développeur et distributeur de premier plan de solutions numériques pour le secteur automobile en Europe. La société est née de la fusion, en 2019, d'Imaweb, une société espagnole spécialisée en développement de solutions mondiales de gestion de la relation client pour la vente, le marketing et le SAV, et du groupe DATAFIRST-I'Car Systems, une société française de développement de logiciels pour les constructeurs automobiles, les distributeurs et les concessionnaires du groupe. Pour de plus amples informations, consultez le site https://www.imaweb.com/.

Stampyt

Stampyt est l'un des principaux développeurs et fournisseurs de technologies et de solutions au service de l'industrie automobile. La simplicité d'usage et l'automatisation sont l'ADN des outils développés par Stampyt pour digitaliser le secteur automobile. Stampyt collabore désormais avec certains des plus grands équipementiers au monde ainsi qu’avec de nombreuses concessions automobiles françaises afin de fournir une technologie d’imagerie à l’industrie automobile. https://en.stamp.yt

PSG

PSG est une société d'investissement en capital de croissance axée sur des partenariats avec des sociétés éditrices de logiciels et de services technologiques de petite et moyenne tailles qui aide ces entreprises à naviguer dans la croissance transformationnelle, à capitaliser sur les opportunités stratégiques et à constituer des équipes solides. En ayant épaulé plus de 65 entreprises et favorisé plus de 275 acquisitions complémentaires, PSG apporte une vaste expérience en matière d'investissement, une expertise approfondie des logiciels et des technologies, et une ferme détermination à collaborer avec les équipes de direction. Fondée en 2014, PSG possède des bureaux à Boston, Kansas City et Londres*. https://www.psgequity.com/

* Actuellement, l'équipe de Londres fonctionne via une convention de services consultatifs conclue avec Providence Equity LLP.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.