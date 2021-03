Braun markeert 100 jaar ‘goed ontwerp’ met Virgil Abloh

Virgil Abloh designs for the “functional art” piece with Braun (Photo: Business Wire)

Virgil Abloh collaborates with Braun to mark 100 years of good design (Photo: Business Wire)

FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Braun, het unieke merk dat zijn 100-jarig bestaan viert in 2021, is een unieke samenwerking aangegaan met de Chief Creative Officer en oprichter van Off-White™ en artistiek directeur van Louis Vuitton Herenkleding, Virgil Abloh. Vandaag onthullen de ontwerpleiders hun ‘functionele kunst’-stuk met een film op www.Braun.com. Een remix-track van Virgil Abloh is ook beschikbaar op Abloh’s Soundcloud om het Braun-ethos van goed design tot leven te brengen: “het is tijdloos en bedoeld om in de loop van de tijd te worden gewaardeerd en ervan te genieten.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.