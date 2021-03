Energy Impact Partners soutient Zolar, spécialisée en technologies vertes, ce qui porte sa Série B à 35 millions d'euros.

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Zolar, la start-up berlinoise spécialisée dans les technologies vertes, reçoit un nouvel investissement et ajoute 10 millions d'euros au tour de table en Série B en cours, ce qui porte l'investissement total de cette série à 35 millions d'euros. Le nouvel investissement est mené par Energy Impact Partners, le plus gros investisseur dans le secteur de l'énergie, présent aux États-Unis et en Europe, et dirigé par son associé directeur, Matthias Dill. Les investisseurs existants continuent de soutenir Zolar dans le tour de table en série B. Grâce à ces ressources supplémentaires, la start-up détermine son expansion en tant que société d'énergie verte de nouvelle génération, axée sur la production d'énergie durable et l'utilisation intégrale de l'énergie solaire dans les ménages privés. En tant que marque grand public, Zolar met les clients au centre de la production d'énergie et tire sa motivation d'une priorité commerciale absolue : sa mission de protection du climat.

Le fournisseur d'énergie du futur : la société d'énergie verte de nouvelle génération

La start-up définit cinq critères de qualité représentant la nouvelle génération d'entreprises énergétiques : les systèmes d'énergie renouvelable décentralisés, l'énergie verte et abordable, le centrage sur les clients, la réduction notable de l'empreinte carbone des clients avec pour objectif ultime la neutralité carbone, ainsi que l'électrification et la gestion intelligente de l'énergie. En installant des panneaux solaires sur leur propre toit, les clients sont en mesure d'assurer et de répartir les principaux besoins énergétiques de leur ménage. La combinaison de la mobilité électrique et de l'énergie solaire, ainsi que l'auto-production d'énergie stockée dans des batteries à usage résidentiel, est essentielle à cet égard. Le besoin d'une énergie verte et produite de manière durable devient également évident en raison de la demande croissante des clients. Zolar répond à cette tendance et offre aux propriétaires une alternative aux compagnies d'énergie traditionnelles, qui continuent de dépendre de l'énergie fossile.

« Nous nous trouvons au début de l'ère solaire », explique Alex Melzer, CEO et cofondateur de Zolar. « Le secteur solaire s'est révélé très stable pendant la pandémie de Covid-19. Au cours de l'année écoulée, nous avons été en mesure d'augmenter considérablement notre chiffre d'affaires, et en 2021, nous avons pour objectif de tripler les installations dans toute l'Allemagne. L'investissement d'Energy Impact Partners montre que les investisseurs reconnaissent l'importance des énergies régénératives. Ce faisant, ils nous aident à nous développer plus rapidement, à accélérer la croissance des revenus tout en ayant un impact positif sur la protection du climat. Car en fin de compte, notre motivation commune, c'est un avenir habitable pour tous les êtres humains », a poursuivi M. Melzer.

Les ménages privés se transforment en fournisseurs d'énergie

Pour que chaque foyer dépende de sa propre énergie, Zolar s'appuie sur des solutions de plateforme technologique dans l'ensemble de la chaîne de valeur. En proposant un concept numérique de service complet, avec en premier lieu le configurateur en ligne Zolar, qui va d'un parcours client holistique jusqu'à l'installation de panneaux solaires sur le toit via la plateforme partenaire Zolar Project Center. L'entreprise compte s'imposer comme une marque leader pour la clientèle du secteur de l'énergie et prévoit une expansion de son activité principale. Conformément aux obligations d'un foyer électrifié, le portefeuille de produits facilitera l'intégration de la production et du stockage d'énergie et de la mobilité.

« Zolar est l'une des start-ups dans le secteur de l'énergie qui connaît la croissance la plus rapide en Allemagne », a ajouté Matthias Dill, associé directeur d'Energy Impact Partners. « Chez Energy Impact Partners, nous suivons de près la transformation dans le secteur de l'énergie et, grâce à cet investissement, nous comptons apporter un soutien continu à l'objectif de Zolar : devenir le fournisseur d'énergie du futur. La combinaison de plateformes technologiques de pointe, de la réussite des clients et de la protection du climat est pour nous une formule de succès évidente » a poursuivi Dill.

À propos de Zolar

La start-up de technologie verte Zolar propose des systèmes photovoltaïques à prix fixe, que les propriétaires peuvent planifier, comparer et commander en ligne, en fonction de leurs besoins. À l'aide du configurateur en ligne Zolar, développé en interne, les propriétaires peuvent adapter les composants de leur installation photovoltaïque comme ils le veulent et bénéficier de conseils personnalisés avec des experts en énergie solaire. Le vaste réseau d'entreprises partenaires locales de Zolar effectue l'installation sur place. La start-up berlinoise emploie environ 150 personnes dans toute l'Allemagne et a pour objectif d'installer des panneaux solaires sur tous les toits du monde, afin que les ménages sortent de leur dépendance des systèmes d'approvisionnement en énergie. L'avantage de la production d'énergie, du stockage d'énergie et de la mobilité permet au client de concevoir un foyer électrifié et intelligent. En tant qu'entreprise d'énergie verte de nouvelle génération, Zolar permet à ses clients de se transformer en fournisseurs d'énergie dans leurs murs, de neutraliser leur empreinte carbone et d'avoir un impact sur la protection du climat.

De plus amples informations sur le site http://www.zolar.de

À propos d’Energy Impact Partners

Energy Impact Partners (EIP) est une plateforme d'investissement mondiale qui conduit la transition vers un avenir énergétique durable. EIP réunit des entrepreneurs et les entreprises énergétiques et industrielles les plus avant-gardistes du monde pour faire progresser l'innovation. Avec plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs sous gestion, EIP investit dans le monde entier dans les secteurs du capital-risque, de la croissance, du crédit et de l'infrastructure, et dispose d'une équipe de plus de 45 professionnels basés dans ses bureaux de New York, San Francisco, Palm Beach, Londres et Cologne.

Pour de plus amples informations sur EIP, veuillez consulter le site www.energyimpactpartners.com

