Telenav幫助中國汽車製造商上汽集團擴張至中國以外的市場

Telenav市場領先的導航解決方案將確保上汽集團的海外客戶獲得量身打造的本土化駕駛體驗

加州聖塔克拉拉--()--(美國商業資訊)--首屈一指的車聯網和適地性服務提供者Telenav, Inc. (NASDAQ: TNAV)宣佈，中國第一大汽車集團上汽集團(SAIC)已為其歐洲、東南亞和澳洲-紐西蘭的海外市場選擇Telenav的VIVID® Nav解決方案。VIVID Nav將為上汽在這些市場的電池電動車(BEV)和內燃機(ICE)汽車提供導航和適地性服務。

Telenav的VIVID Nav解決方案將利用Telenav在全球服務本土市場需求逾十年的經驗，為上汽客戶提供專為歐洲、東南亞和澳洲-紐西蘭設計的聯網導航體驗。該解決方案將同時滿足左右側駕駛市場中BEV和ICE車輛的需求。

VIVID Nav提供經過最佳化的無縫雲端連接和車載導航體驗，可為最終用戶提供最新的地圖和線上內容，同時盡可能減少行動資料用量以降低SAIC的成本。其靈敏且靈活的路線選擇引擎使用戶可從多種路線方案中選擇，包括最快路線和節能路線。

VIVID Nav強大的搜尋功能使查找目的地、企業及其他興趣點(POI)變得直覺式且人性化。情境和語義搜尋框可以針對SAIC每個市場客戶的特定本土需求量身打造。VIVID Nav還整合了便捷的EV特有功能，例如根據車輛電池的當前充電狀態，在地圖上為用戶提供距離預測。客戶還可以使用各種過濾條件，包括支援的充電類型以及附近商店和餐廳等便利設施的可用性，來搜尋充電站並將其添加到路線中。

SOIMT產品經理Tang ShengHao表示：「VIVID Nav能針對每個海外市場的本土需求，為我們的BEV和ICE車輛提供量身打造的單一解決方案。」SOIMT是上汽集團的子公司，負責上汽的海外互聯汽車服務。

Telenav中國區總經理Manfred Fu表示：「我們很榮幸被中國第一大汽車集團選中，為他們在歐洲、東南亞和澳洲-紐西蘭的業務擴張提供支援。我深信，我們十年來在世界各地服務本土需求的經驗，將使這些市場的上汽客戶受益。」

關於Telenav

Telenav是首屈一指的車聯網和適地性服務提供者，致力於改變用戶每次駕駛之前、過程中和之後的體驗。我們利用自身的定位平臺，為客戶提供訂製的車聯網和行動體驗。如欲詳細瞭解Telenav定位平臺如何為個人化導航、地圖資訊、大數據智慧、社交駕駛和適地性廣告提供支援，請造訪www.telenav.com

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媒體：
Amrita Dhar
amritad@telenav.com

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