Telenav幫助中國汽車製造商上汽集團擴張至中國以外的市場

加州聖塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的車聯網和適地性服務提供者Telenav, Inc. (NASDAQ: TNAV)宣佈，中國第一大汽車集團上汽集團(SAIC)已為其歐洲、東南亞和澳洲-紐西蘭的海外市場選擇Telenav的VIVID® Nav解決方案。VIVID Nav將為上汽在這些市場的電池電動車(BEV)和內燃機(ICE)汽車提供導航和適地性服務。

Telenav的VIVID Nav解決方案將利用Telenav在全球服務本土市場需求逾十年的經驗，為上汽客戶提供專為歐洲、東南亞和澳洲-紐西蘭設計的聯網導航體驗。該解決方案將同時滿足左右側駕駛市場中BEV和ICE車輛的需求。

VIVID Nav提供經過最佳化的無縫雲端連接和車載導航體驗，可為最終用戶提供最新的地圖和線上內容，同時盡可能減少行動資料用量以降低SAIC的成本。其靈敏且靈活的路線選擇引擎使用戶可從多種路線方案中選擇，包括最快路線和節能路線。

VIVID Nav強大的搜尋功能使查找目的地、企業及其他興趣點(POI)變得直覺式且人性化。情境和語義搜尋框可以針對SAIC每個市場客戶的特定本土需求量身打造。VIVID Nav還整合了便捷的EV特有功能，例如根據車輛電池的當前充電狀態，在地圖上為用戶提供距離預測。客戶還可以使用各種過濾條件，包括支援的充電類型以及附近商店和餐廳等便利設施的可用性，來搜尋充電站並將其添加到路線中。

SOIMT產品經理Tang ShengHao表示：「VIVID Nav能針對每個海外市場的本土需求，為我們的BEV和ICE車輛提供量身打造的單一解決方案。」SOIMT是上汽集團的子公司，負責上汽的海外互聯汽車服務。

Telenav中國區總經理Manfred Fu表示：「我們很榮幸被中國第一大汽車集團選中，為他們在歐洲、東南亞和澳洲-紐西蘭的業務擴張提供支援。我深信，我們十年來在世界各地服務本土需求的經驗，將使這些市場的上汽客戶受益。」

關於Telenav

Telenav是首屈一指的車聯網和適地性服務提供者，致力於改變用戶每次駕駛之前、過程中和之後的體驗。我們利用自身的定位平臺，為客戶提供訂製的車聯網和行動體驗。如欲詳細瞭解Telenav定位平臺如何為個人化導航、地圖資訊、大數據智慧、社交駕駛和適地性廣告提供支援，請造訪www.telenav.com。

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