Telenav帮助中国汽车制造商上汽集团拓展中国以外的市场

加州圣塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的互联汽车和位置服务提供商Telenav, Inc. (NASDAQ: TNAV)宣布，中国第一大汽车集团上汽集团(SAIC)已为其欧洲、东南亚和澳大利亚-新西兰的海外市场选择Telenav的VIVID® Nav解决方案。VIVID Nav将为上汽在这些市场的电池电动车(BEV)和内燃机(ICE)汽车提供导航和基于位置的服务。

Telenav的VIVID Nav解决方案将利用Telenav在全球服务于本地市场需求逾十年的经验，为上汽客户提供专为欧洲、东南亚和澳大利亚-新西兰设计的互联导航体验。该解决方案将同时满足左右侧驾驶市场中BEV和ICE车辆的需求。

VIVID Nav提供经过优化的无缝云连接和车载导航体验，可为最终用户提供最新的地图和在线内容，同时尽可能减少移动数据用量以降低SAIC的成本。其灵敏且灵活的路线选择引擎使用户可从多种路线方案中进行选择，包括最快路线和节能路线。

VIVID Nav强大的搜索功能使查找目的地、企业及其他兴趣点(POI)变得直观且人性化。情境和语义搜索框可以针对SAIC每个市场客户的特定本地需求进行量身定制。VIVID Nav还集成了便捷的EV特有功能，例如根据用户车辆电池的当前充电状态在地图上为用户提供距离预测。客户还可以使用各种过滤条件，包括支持的充电类型以及附近商店和餐馆等便利设施的可用性，来搜索充电站并将其添加到路线中。

SOIMT产品经理Tang ShengHao表示：“VIVID Nav能针对每个海外市场的本地需求，为我们的BEV和ICE车辆提供量身定制的单一解决方案。”SOIMT是上汽集团的子公司，负责上汽的海外互联汽车服务。

Telenav中国区总经理Manfred Fu表示：“我们很荣幸被中国第一大汽车集团选中，为他们在欧洲、东南亚和澳大利亚-新西兰的业务扩张提供支持。我深信，我们十年来在世界各地服务于本地需求的经验将使这些市场的上汽客户受益。”

关于Telenav

Telenav是领先的互联汽车和位置服务提供商，致力于改变用户每次驾驶之前、过程中和之后的旅行生活。我们通过自身的定位平台为客户提供定制的互联汽车和移动体验。如需详细了解Telenav定位平台对个性化导航、地图信息、大数据智能、社交驾驶和基于定位的移动广告的支持，请访问www.telenav.com。

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