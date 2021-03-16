Andersen Global與Virtus Leo律師事務所合作，進軍烏茲別克

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與烏茲別克Virtus Leo律師事務所簽署合作協議，在提升全球影響力的同時，將繼續擴大其中亞平臺。

Virtus Leo成立於2009年，由執行合夥人Alisher Kudratullaevich Zaynutdinov領導，專長於經濟法、公司法和稅法業務。該律師事務所提供全方位服務，可協助客戶處理多個法律領域中的事務，包括反壟斷和競爭、銀行和金融、保險、刑事和智慧財產權。律師事務所在塔什干設有辦事處，與總部位於美國、歐洲和阿聯的各類跨國公司建立了合作關係。

Alisher表示：「我們有能力為客戶提供全面、協同的解決方案，從而在地區和全球層面打造極具競爭力的平臺。能夠以高效率、順暢和優質的服務滿足客戶不斷成長的需求，仍然是我們當前工作的重中之重。我們對管理工作的專注，以及與Andersen Global的合作，將進一步鞏固我們在全球提供一流服務的承諾。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「Virtus Leo將為烏茲別克的法律服務樹立標竿，雙方的合作可增強我們在中亞地區的現有能力，讓我們能夠更好地滿足客戶不斷變化的需求。此次合作進一步彰顯我們的承諾，即透過我們組織的成員律師事務所和全球合作律師事務所為客戶提供全套綜合服務。隨著我們在該地區的業務不斷拓展，此次合作也為我們未來的發展提供了堅實的平臺。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC主導成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾259個地點推展業務。

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