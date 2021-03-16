Andersen Global与Virtus Leo律所合作，进军乌兹别克斯坦

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与乌兹别克斯坦Virtus Leo律师事务所签署合作协议，在提升全球影响力的同时，将继续扩大其中亚平台。

Virtus Leo成立于2009年，由执行合伙人Alisher Kudratullaevich Zaynutdinov领导，专长于经济法、公司法和税法业务。该律所提供全方位服务，可协助客户处理多个法律领域中的事务，包括反垄断和竞争、银行和金融、保险、刑事和知识产权。律所在塔什干设有办事处，与总部位于美国、欧洲和阿联酋的各类跨国公司建立了合作关系。

Alisher表示：“我们有能力为客户提供全面、协同的解决方案，从而在地区和全球层面打造极具竞争力的平台。能够以高效、无缝和优质的服务满足客户不断增长的需求，仍然是我们当前工作的重中之重。我们对管理工作的专注，以及与Andersen Global的合作，将进一步巩固我们在全球提供一流服务的承诺。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“Virtus Leo将为乌兹别克斯坦的法律服务树立标杆，双方的合作可增强我们在中亚地区的现有能力，让我们能够更好地满足客户不断变化的需求。此次合作进一步彰显我们的承诺，即通过我们组织的成员律所和全球合作律所为客户提供全套综合服务。随着我们在该地区的业务不断拓展，此次合作也为我们未来的发展提供了坚实的平台。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾259个地点开展业务。

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