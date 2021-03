AMDA energía kauft Solar-Nachführsysteme von Ideematec für 100-MW Agri-PV-Projektportfolio

WALLERFING, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Ideematec Inc., der weltweit führende Anbieter von Solar-Nachführsystemen, gab heute bekannt, dass der Projektentwickler AMDA energía (AMDA) sich für das Unternehmen als Lieferant für maßgeschneiderte Solar-Nachführsysteme (Tracker) für ein Agri-Photovaltaik-Projektportfolio mit einem Gesamtvolumen von 100 Megawatt in Frankreich entschieden hat. Die innovativen Systeme werden synergetische Lösungen für den biologischen Nutzpflanzenanbau und saubere Stromerzeugung liefern, während sie gleichzeitig den Boden schützen und Wasser einsparen und den Landwirten helfen, sich in Richtung einer emissionsarmen, intelligenten Landwirtschaft zu entwickeln.

Das 100-MW-Portfolio setzt sich aus zwanzig 5-MW-Projekten zusammen und soll die spezifischen Anforderungen für eine ordnungsgemäße Errichtung auf landwirtschaftlichen Flächen in Übereinstimmung mit den jeweiligen lokalen Vorschriften erfüllen.

Das Ingenieurteam von Ideematec hat das Horizon L:TEC-Trackermodell modifiziert und optimiert, indem es die Achsenhöhen des Trackers angepasst und den Drehwinkel des Moduls auf +/- 70 Grad maximiert hat, so dass die Tracker synergetisch mit landwirtschaftlichen Geräten arbeiten können. Ideematec hat außerdem ein Agri-PV-spezifisches Steuerungs- und agrarwissenschaftlich ausgerichtetes Überwachungssystem entwickelt, um die Nutzpflanzenproduktion und die Bodenqualität zu verbessern und die spezifischen Anforderungen jedes Agri-PV-Projektstandorts zu erfüllen.

„Agri-PV-Projekte erfordern Flexibilität sowohl bei der Hardware als auch bei der Installation, um die Bodenqualität zu erhalten und sicherzustellen, dass landwirtschaftliche Praktiken effektiv betrieben werden können, während gleichzeitig die Vorteile einer sauberen Energieproduktion genutzt werden“, sagte Jorge Gutiérrez Serra, President der AMDA. „Wir sind zuversichtlich, dass die langlebigen und anpassbaren Solar-Tracker von Ideematec die Anforderungen an ein innovatives Energiesystems erfüllen, das für eine hochprofitable landwirtschaftliche Produktion über Jahre hinweg ausgelegt ist.“

„Unsere mit Bifacial-Modulen ausgestatteten 2P-Modulflügel ermöglichen es uns, die Modulreihen so zu platzieren, dass sie effiziente landwirtschaftliche Abläufe unterstützen, wie z. B. das Bewegen großer Fahrzeuge zwischen den Modulreihen oder die Überwachung von Standorten auf landwirtschaftliche Variablen, um die Effizienz der Stromerzeugung zu erhöhen“, sagt Mario Eckl, Mitbegründer und CEO von Ideematec. „Diese Innovationen ermöglichen es unseren Trackern, zuverlässige saubere Energie für Projekte im großen Maßstab zu liefern, ohne die lokale Umwelt oder die Qualität des Bodens zu beeinträchtigen. Der Agri-PV-Sektor ist auf ein enormes Wachstum ausgerichtet und wir sind stets bestrebt, Lösungen zu bieten, die die landwirtschaftliche Produktion unterstützen.“

Landwirtschaftsfreundliche Solarlösungen werden in Europa immer beliebter und Ideematec erwartet, dass dieser Trend in den kommenden Jahren sowohl in den nordamerikanischen als auch in den APAC-Märkten seine Fortsetzung findet, da ländliche Gemeinden bestrebt sind, erneuerbare Energien in großem Maßstab zu fördern und mit landwirtschaftlichen Flächen in mehrfacher Weise als Einnahmequellen zu nutzen.

Über Ideematec, Inc.

ist ein zuverlässiger globaler Anbieter von Solar-Nachführsystemen (Tracker-Systemen) mit Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und ist ein reiner Tracker-Anbieter für Freiflächenanlagen im Kraftwerksmaßstab. Ideematec leistete Pionierarbeit mit dem 2P-High-Span safeTrack Horizon™-Tracker, der auf einer patentierten Doppelantriebstechnologie basiert. Seit 2017 hat das Unternehmen erfolgreich einige der größten Solaranlagen auf drei Kontinenten beliefert, darunter Projekte in Jordanien (250 MW), Australien (350 MW) und Spanien (200 MW). Weitere Informationen finden Sie auf http://www.ideematec.com/

Über AMDA energía

AMDA energía ist ein internationales, globales Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Förderung, Entwicklung und Finanzierung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf der ganzen Welt konzentriert. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat AMDA energía mehr als 30 Projekte auf drei verschiedenen Ländern und Kontinenten entwickelt (Spanien, Portugal, Frankreich, Südafrika, Mosambik, Tunesien, Kolumbien und Mexiko) und kann auf eine beachtliche Erfolgsbilanz in den Bereichen Photovoltaik und Windkraft verweisen. Dank seiner erfahrenen Mitarbeiter decken die Kernaktivitäten den kompletten Entwicklungsprozess von Großprojekten im Bereich erneuerbare Energien ab.

