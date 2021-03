AMDA energía selecteert Ideematec om zonnevolgsystemen te leveren voor 100 MW Agri-PV-projectportfolio

WALLERFING, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Ideematec Inc., de toonaangevende wereldwijde leverancier van zonnevolgsystemen, heeft vandaag aangekondigd dat het is geselecteerd door projectontwikkelaar AMDA energía (AMDA) om op maat gemaakte zonnevolgsystemen te leveren voor een fotovoltaïsche zonne-energie van 100 megawatt (MW). (Agri-PV) projectportefeuille in Frankrijk. De innovatieve systemen zullen synergetische oplossingen bieden voor de productie van biologische voedselgewassen en schone elektriciteitsopwekking, en tegelijkertijd zorgen voor bodembescherming en waterbesparing, waardoor boeren kunnen evolueren naar een emissiearme slimme landbouwetikettering.

