Barrier1 Systems has combined its barrier control systems with Cepton’s Helius™ Smart Lidar System to provide state-of-the-art security and safety solutions. Courtesy of Barrier1 Systems.

SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Cepton, een toonaangevende leverancier van intelligente, op lidar gebaseerde oplossingen, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met de beste leverancier van perimeterbeveiligingsoplossingen, Barrier1 Systems. Met behulp van het Helius™ Smart Lidar-systeem van Cepton voegt Barrier1 Systems nieuwe intelligentielagen toe aan zijn fysieke barrièresystemen om de volgende generatie van vroegtijdige waarschuwing voor inbraakdetectie en onsite veiligheidstoepassingen mogelijk te maken.

Het in North Carolina gevestigde Barrier1 Systems werkt samen met wereldwijde klanten in de publieke en private sector om innovatieve nieuwe oplossingen te installeren die gebruik maken van de unieke mogelijkheden van Cepton’s Helius-systeem, dat een netwerk van Vista®-Plidar-sensoren combineert met edge computing en geavanceerde perceptiesoftware, om leveren realtime, geanonimiseerde 3D-objectdetectie, classificatie, tracking en snelheid. De samenwerking toont de veelzijdigheid van de lidar-technologie van Cepton aan, en hoe slimme lidar-oplossingen de beveiliging en veiligheid verhogen in verschillende soorten openbare en particuliere commerciële ruimtes en faciliteiten.

