Von PSG unterstütztes Unternehmen Imaweb übernimmt Stampyt, Anbieter KI-gesteuerter Software für den Remarketing-Bereich

MADRID (Spanien) und LYON (Frankreich)--(BUSINESS WIRE)--Imaweb, ein führender unabhängiger Entwickler und Anbieter von digitalen Softwarelösungen für den Automobilsektor und ihre Vertragshändler, gab heute die Übernahme von Stampyt bekannt, einem führenden französischen Anbieter von Remarketing-Software und anderen digitalen Lösungen für den Gebrauchtwagenmarkt. Imaweb wird durch von PSG beratene Fonds unterstützt, einer führenden Wachstumskapitalgesellschaft mit Schwerpunkt auf Partnerschaften mit software- und technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen im mittleren Marktsegment.

Gegründet 2015, bietet Stampyt mit seiner KI-gesteuerten Bildverarbeitungstechnologie Händlern und Erstausrüstern (OEMs) die Möglichkeit, mithilfe innovativer digitaler Lösungen die Aftersales- und Remarketing-Aktivitäten zu unterstützen, um den Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen zu steigern. Neben Foto- und Videotechnologie entwickelt und vermarktet Stampyt überdies eine komplementäre Lösungs-Suite, mit der Händler und OEM basierend auf Blockchain-Technologie unter anderem Fahrzeuge aus der Ferne untersuchen (mithilfe proprietärer KI-Bildbearbeitungsfunktionen) und Dokumente digital verwalten können.

Die innovative und skalierbare Technologie von Stampyt unterstützt Händler und OEM bei der Digitalisierung der gesamten Kunden-Journey und ergänzt die vorhandene digitale Softwarelösungs-Suite von Imaweb. Unserer Überzeugung nach wird die europaweite Präsenz von Imaweb dabei helfen, die Technologie von Stampyt mithilfe der vorhandenen Position als Marktführer auf dem französischen Gebrauchtwagenmarkt auf dem gesamten Kontinent beschleunigt einführen zu können. Im Anschluss an die Transaktion wird CEO Alexandre Launay das Unternehmen gemeinsam mit den anderen Mitbegründern von Stampyt weiterhin leiten und die Unternehmensziele in puncto Digitalisierung der Automobilindustrie umsetzen.

„Wir freuen uns sehr, das Team von Stampyt bei Imaweb zu begrüßen“, so Patrick Prajs, CEO, und Julian Ciccale, Mitbegründer und Deputy CEO von Imaweb. „Die Technologie von Stampyt ist innovativ und ergänzt unsere bestehenden Softwarelösungen für die Automobilindustrie. Unserer Ansicht nach wird unsere kontinentale Reichweite in Kombination mit dem Produktangebot von Stampyt Händlern und OEM in ganz Europa dabei helfen, die Digitalisierung der gesamten Kunden-Journey zu beschleunigen.“

Alexandre Launay, CEO und Mitbegründer von Stampyt, ergänzte: „Wir haben nach dem richtigen Partner für die Beschleunigung unseres internationalen Wachstums gesucht und da wir die gleiche Vision teilen, war Imaweb unsere natürliche Wahl. Wir freuen uns darauf, mit den Teams von Imaweb und PSG bei der künftigen Förderung der Innovationsstrategie der Gruppe zusammenzuarbeiten.“

PSG unterstützte mit seinem Investment im Mai 2019 die Unternehmensgründer von Imaweb bei ihrem Ziel, den führenden Anbieter von CRM-Lösungen für die Automobilindustrie in Spanien in einen gesamteuropäischen Akteur zu verwandeln. Seitdem verzeichnet Imaweb ein rasches Wachstum durch eine Kombination aus organischem Wachstum und strategischen Fusionen und Übernahmen, darunter jüngst die Übernahme von Procar in Deutschland im Januar 2021. Inzwischen bietet Imaweb eine komplette digitale Softwarelösungs-Suite für Händler und OEM in ganz Europa an.

Über die finanziellen Bedingungen wurde Stillschweigen vereinbart.

Hinweise für Redaktionen

Imaweb

Imaweb ist ein führendes Entwicklungs- und Vertriebsunternehmen digitaler Lösungen für die europäische Automobilbranche. Es ist 2019 aus dem Zusammenschluss von Imaweb, einem spanischen Unternehmen, das sich der Entwicklung globaler Kundenmanagementlösungen für Vertrieb, Marketing und Kundendienst widmet, und der Gruppe DATAFIRST-I’Car Systems hervorgegangen, einem französischen Unternehmen für die Entwicklung von Software für Automobilhersteller, Vertriebsgruppen und Vertragshändler. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.imaweb.com/.

Stampyt

Stampyt ist ein führender Entwickler und Anbieter von Technologien und Lösungen für die Automobilbranche. Benutzerfreundlichkeit und Automatisierung bilden das Kernstück der von Stampyt entwickelten Tools zur Digitalisierung des Automobilsektors. Stampyt arbeitet inzwischen mit einigen der weltweit größten OEM sowie vielen französischen Automobilkonzernen bei der Bereitstellung von Bildverarbeitungstechnologien für die Automobilindustrie zusammen. https://en.stamp.yt

PSG

Die Wachstumskapitalgesellschaft PSG unterhält Partnerschaften mit software- und technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen im mittleren Marktsegment, um sie dabei zu unterstützen, transformatives Wachstum zu erreichen, strategische Chancen zu nutzen und starke Teams aufzubauen. Mit der Unterstützung von mehr als 65 Unternehmen und der Begleitung von über 275 strategischen Unternehmenszukäufen verfügt PSG über umfangreiche Investitionserfahrung und profundes Fachwissen in den Bereichen Software und Technologie und verfolgt eine erklärte Strategie der Zusammenarbeit mit den Managementteams. Das PSG-Team wurde 2014 gegründet und arbeitet von Büros in Boston, Kansas City und London aus*. https://www.psgequity.com/

*Das Londoner Team ist derzeit über einen Beratungsvertrag mit Providence Equity LLP tätig.

