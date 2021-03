Imaweb,con il supporto di PSG, acquisisce Stampyt, fornitore di software di Remarketing guidato dall'AI

MADRID, Spagna & LIONE, Francia--(BUSINESS WIRE)--Imaweb, uno sviluppatore e fornitore indipendente leader di soluzioni software digitali per automobili e concessionarie in Europa, ha annunciato oggi l'acquisizione di Stampyt, un fornitore francese leader di software di remarketing e altre soluzioni digitali per il mercato dei veicoli di seconda mano. Imaweb è sostenuta da fondi consigliati da PSG, un'azienda leader nel settore del Growth Equity che si concentra sulla collaborazione con società di software e servizi tecnologici di medio mercato.

Fondata nel 2015, la tecnologia di imaging guidata dall'AI di Stampyt permette ai concessionari e ai produttori di attrezzature originali (OEM) di incrementare le loro vendite di veicoli di seconda mano fornendo loro soluzioni digitali innovative per sostenere le attività di post-vendita e remarketing. Oltre alla tecnologia foto e video, Stampyt sviluppa e commercializza anche una suite di soluzioni complementari che permettono ai concessionari e agli OEM, tra le altre cose, di ispezionare i veicoli a distanza (sfruttando le capacità proprietarie di editing di immagini AI) e di gestire digitalmente i documenti, basandosi sulla tecnologia blockchain.

La tecnologia innovativa e scalabile di Stampyt supporta la digitalizzazione del viaggio complessivo del cliente per i concessionari e gli OEM ed è complementare alla suite esistente di soluzioni software digitali di Imaweb. Crediamo che la presenza paneuropea di Imaweb sosterrà il lancio accelerato della tecnologia di Stampyt in tutto il continente, costruendo sulla sua attuale posizione di leader del mercato francese delle auto usate. Dopo la transazione, il CEO Alexandre Launay continuerà a dirigere l'azienda insieme agli altri co-fondatori di Stampyt, eseguendo la missione dell'azienda di digitalizzare l'industria automobilistica.

"Siamo lieti di dare il benvenuto al team di Stampyt come parte di Imaweb oggi", hanno detto Patrick Prajs, CEO, e Julian Ciccale, co-fondatore e vice CEO, di Imaweb. "La tecnologia di Stampyt è innovativa e aggiuntiva rispetto alle nostre soluzioni software automobilistiche esistenti. Crediamo che la nostra scala continentale combinata con l'offerta di prodotti di Stampyt accelererà la digitalizzazione dell'intero viaggio del cliente per i concessionari e gli OEM in tutta Europa".

Alexandre Launay, CEO e co-fondatore di Stampyt ha aggiunto: "Stavamo cercando il partner giusto per accelerare la nostra crescita a livello internazionale e la nostra visione condivisa ha fatto sì che Imaweb fosse la scelta naturale. Siamo entusiasti di lavorare con i team sia di Imaweb che di PSG mentre guidiamo la strategia di innovazione del gruppo in futuro".

PSG ha investito in Imaweb nel maggio 2019, sostenendo i fondatori dell'azienda nel tentativo di trasformare il principale fornitore di soluzioni CRM automobilistiche in Spagna in un giocatore paneuropeo. Da allora, Imaweb è cresciuta rapidamente attraverso una combinazione di crescita organica e M&A strategiche, più recentemente l'acquisizione di Procar in Germania nel gennaio 2021. Oggi Imaweb offre una suite completa di soluzioni software digitali a concessionari e OEM in tutta Europa.

I termini finanziari non sono stati resi noti.

Imaweb

Imaweb è uno sviluppatore e distributore leader di soluzioni digitali per il settore automobilistico in Europa. L'azienda è nata dalla fusione di Imaweb, un'azienda spagnola dedicata allo sviluppo di soluzioni globali di gestione dei clienti per vendite, marketing e post-vendita, e del gruppo DATAFIRST-I'Car Systems, un'azienda francese di sviluppo software per produttori di automobili, distributori di gruppo e concessionari, nel 2019. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.imaweb.com/.

Stampyt

Stampyt è uno sviluppatore e fornitore leader di tecnologie e soluzioni per l'industria automobilistica. Facilità d'uso e automazione sono il DNA degli strumenti sviluppati da Stampyt per digitalizzare il settore automobilistico. Stampyt ora collabora con alcuni dei più grandi OEM del mondo e con molti gruppi automobilistici francesi per fornire tecnologia di imaging per l'industria automobilistica. https://en.stamp.yt

PSG

PSG è un'azienda di growth equity che collabora con aziende di software e servizi tecnologici di medio mercato per aiutarle a navigare in una crescita trasformazionale, a capitalizzare le opportunità strategiche e a costruire team forti. Avendo sostenuto più di 65 aziende e facilitato più di 275 acquisizioni aggiuntive, PSG porta una vasta esperienza di investimento, una profonda competenza nel software e nella tecnologia e un fermo impegno a collaborare con i team di gestione. Fondata nel 2014, PSG opera dagli uffici di Boston, Kansas City e Londra*. https://www.psgequity.com/

*Attualmente il team di Londra opera tramite un accordo di consulenza con Providence Equity LLP.

