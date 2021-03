Door PSG gesteund Imaweb neemt leverancier van AI-gestuurde remarketingsoftware Stampyt over

MADRID, Spanje & LYON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Imaweb, een toonaangevende onafhankelijke ontwikkelaar en leverancier van digitale softwareoplossingen voor de automobielindustrie en dealers in Europa, heeft vandaag de overname aangekondigd van Stampyt, een toonaangevende Franse leverancier van remarketingsoftware en ander digitale softwareoplossingen voor de markt van tweedehandsvoertuigen. Imaweb wordt ondersteund en geadviseerd door PSG, een toonaangevende investeringsmaatschappij in groeiaandelen die zich richt op het samenwerken met software- en technologiegerichte servicebedrijven in het middensegment.

Stampyt is opgericht in 2015 en dankzij de AI-gestuurde beeldvormingstechnologie van het bedrijf beschikken dealers en fabrikanten (original equipment manufacturers, OEM's) over innovatieve digitale oplossingen ter ondersteuning van aftersales- en remarketingactiviteiten, om zo de verkoop van tweedehandsvoertuigen te stimuleren. Naast foto- en videotechnologie ontwikkelt en commercialiseert Stampyt ook een reeks aanvullende oplossingen waarmee dealers en OEM's onder meer voertuigen op afstand kunnen inspecteren (met gebruikmaking van eigen AI-beeldbewerkingsmogelijkheden) en documenten digitaal kunnen beheren, op basis van blockchain-technologie.

De innovatieve en schaalbare technologie van Stampyt ondersteunt de digitalisering van het totale klanttraject voor dealers en OEM's en is een aanvulling op het bestaande pakket digitale softwareoplossingen van Imaweb. We zijn van mening dat de pan-Europese aanwezigheid van Imaweb ten goede komt aan de versnelde uitrol van de technologie van Stampyt op het hele continent, voortbouwend op zijn bestaande positie als marktleider in de Franse markt voor gebruikte auto's. Na de transactie blijft CEO Alexandre Launay het bedrijf leiden, samen met de andere oprichters van Stampyt, om invulling te geven aan de missie van het bedrijf om de automobielindustrie te digitaliseren.

“We hebben het genoegen om het Stampyt-team vandaag als onderdeel van Imaweb te mogen verwelkomen,” aldus Patrick Prajs, CEO en Julian Ciccale, medeoprichter en adjunct-CEO, bij Imaweb. “Stampyt's technologie is innovatief en een aanvulling op onze bestaande softwareoplossingen voor de automobielindustrie. We zijn ervan overtuigd dat onze continentale schaal in combinatie met het productaanbod van Stampyt de digitalisering van het hele klanttraject voor dealers en OEM's in heel Europa zal versnellen.”

Alexandre Launay, CEO en medeoprichter van Stampyt voegde hieraan toe: “We waren op zoek naar de juiste partner om onze internationale groei te helpen versnellen en onze gedeelde visie maakte van Imaweb een logische keuze. We zijn verheugd om met de teams van zowel Imaweb als PSG samen te werken en in de komende tijd het voortouw te nemen in de innovatiestrategie van de groep.”

PSG heeft in mei 2019 in Imaweb geïnvesteerd en de oprichters van het bedrijf gesteund met het idee de toonaangevende leverancier van CRM-oplossingen voor de automobielindustrie in Spanje om te vormen tot een pan-Europese speler. Sindsdien is Imaweb snel gegroeid door een combinatie van organische groei en strategische overnames, waarvan de meest recente de overname was van Procar in Duitsland in januari 2021. Vandaag de dag biedt Imaweb een volledig pakket digitale softwareoplossingen aan dealers en OEM's in heel Europa.

De financiële voorwaarden werden niet bekendgemaakt.

Noot voor de redactie

Imaweb

Imaweb is een toonaangevende ontwikkelaar en distributeur van digitale oplossingen voor de automobielsector in Europa. Het bedrijf is in 2019 ontstaan door de fusie van Imaweb, een Spaans bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van internationale klantenbeheeroplossingen voor verkoop, marketing en aftersales, en DATAFIRST-I’Car Systems Group, een Frans softwareontwikkelingsbedrijf voor autofabrikanten, groepsdistributeurs en dealers. Ga voor meer informatie naar https://www.imaweb.com/.

Stampyt

Stampyt is een toonaangevende ontwikkelaar en leverancier van technologieën en oplossingen voor de automobielindustrie. Gebruiksgemak en automatisering zijn het ‘DNA’ van de instrumenten die Stampyt heeft ontwikkeld om de sector te digitaliseren. Stampyt werkt op dit moment samen met een aantal van de grootste OEM's ter wereld en veel Franse autoconcerns om de automobielindustrie van beeldvormingstechnologie te voorzien. https://en.stamp.yt

PSG

PSG legt zich toe op investeringen in groeiaandelen in software- en technologiegerichte servicebedrijven in het middensegment, om hen te helpen om te gaan met transformaties, te profiteren van strategische kansen en sterke teams op te bouwen. PSG heeft in meer dan 65 bedrijven geïnvesteerd en meer dan 275 add-on overnames gefaciliteerd. Het bedrijf biedt uitgebreide ervaring op het gebied van investeringen, diepgaande expertise op het gebied van software en technologie en toont zich uitermate betrokken in de samenwerking met managementteams. PSG werd in 2014 opgericht en heeft kantoren in Boston, Kansas City en Londen*. https://www.psgequity.com/

* Het team in Londen werkt momenteel via een adviesovereenkomst met Providence Equity LLP.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.