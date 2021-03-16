DVB Bank的航空投資和資產管理業務將被SVPGlobal和EnTrust Global收購

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--由一流的另類資產管理公司EnTrust Global（簡稱“EnTrust”）管理的Blue Sky Aviation策略，以及由全球投資公司Strategic Value Partners, LLC及其附屬公司（簡稱“SVPGlobal”）管理的基金今天宣佈，他們已就收購DVB Bank Group的航空投資和資產管理業務（簡稱「業務」）簽署最終協議。此交易可望於2021年上半年完成。

該業務是全球十大航空服務公司之一，將透過一家新成立的英國公司Deucalion Aviation Limited（簡稱“Deucalion”或「公司」）收購。目前，該業務已成為全球航空管理平臺，透過發起、建構、執行、基金管理和全面的服務活動，為尋求部署資金於飛機資產的金融投資者提供全面的統包解決方案，包括飛機再處置、技術管理、租賃管理和顧問服務等。這個由45人組成的團隊管理全球80多個航空公司的約160架飛機，總資產價值約達50億美元。

EnTrust和SVPGlobal的投資預計將提供現有管理團隊所需的支援，以建立其國際成長策略，並探索當前航空產業錯位帶來的互補機會。

Deucalion將由Jon Skirrow和Stephan Sayre共同領導，它將透過EnTrust和SVPGlobal成立的合資企業進行收購，利用這兩家公司的互補專長。EnTrust Blue Sky Aviation和SVPGlobal團隊的高層成員在過去15年中合作完成了多筆交易。

Jon Skirrow表示：「在與DVB Bank Group成功合作多年之後，我們很高興與EnTrust和SVPGlobal建立夥伴關係。這項新投資將支援我們利用公司強勁的成長軌跡，我們期待在開啟下一個發展階段之際，繼續為客戶提供世界一流的服務。」

Stephan Sayre補充道：「EnTrust和SVPGlobal贊同我們關於本產業目前和長期的機會願景，讓我們不僅能加強為客戶提供一流服務的承諾，還可顯著強化在目前環境中為全球航空公司和租賃客戶提供廣泛創新融資解決方案的能力。」

SVPGlobal創辦人兼投資長Victor Khosla表示：「這是擁有世界一流航空專長的平臺，在過去17年中，它在管理不同資產類型和結構的複雜、大型、獨特專案方面擁有優異記錄。作為與EnTrust成立這家合資企業的一部分，我們的投資證明我們認為此項業務未來擁有龐大的市場機會。」

EnTrust Global公司Blue Sky Aviation策略資深董事總經理兼投資組合經理John Morabito表示：「在我們繼續在航空業建立多重面向的相對價值投資平臺之際，此次收購帶來的全方位服務能力可強化EnTrust的Blue Sky Aviation策略，這對於為市場參與者提供廣泛的解決方案至關重要。我們期待有機會與SVPGlobal和優秀的DVB管理團隊合作，我們的團隊與他們有著長期的關係。」

關於DVB

DVB Bank SE是專門從事國際運輸金融的金融服務提供者。該銀行在全球擁有329名員工和多個辦事處，管理價值39億歐元的貸款組合。DVB為DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main的附屬公司，是德國第二大銀行集團的一部分。欲瞭解更多資訊，請瀏覽該公司網站www.dvbbank.com。

關於EnTrust Global

EnTrust Global是首屈一指的另類資產管理公司，總資產約為190億美元*。公司於1997年由董事長兼執行長Gregg S. Hymowitz合夥創立，管理47個國家/地區500多家機構投資者的資產，擁有約100億美元的客製化策略性合作夥伴關係。EnTrust Global就不同策略提供各種另類投資機會，包括私人債務和不動產以及投機型共同投資和直接投資等。EnTrust Global在全球設有11個辦事處，總部位於紐約和倫敦。

*截至2020年9月30日。根據估計數值，包括諮詢資產規模和已委託但尚未注資的資產。

關於Strategic Value Partners

SVPGlobal是全球投資公司，資產管理規模約為110億美元。該公司由Victor Khosla創建於2001年，擁有127名員工，包括49名投資專業人士，主要辦事處位於美國康乃狄克州格林威治、倫敦和東京。欲瞭解更多資訊，請造訪www.svpglobal.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。