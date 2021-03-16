DVB Bank的航空投资和资产管理业务将被SVPGlobal和EnTrust Global收购

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--由领先的另类资产管理公司EnTrust Global（简称“EnTrust”）管理的Blue Sky Aviation策略以及由全球投资公司Strategic Value Partners, LLC及其附属公司（简称“SVPGlobal”）管理的基金今天宣布，他们已就收购DVB Bank Group的航空投资和资产管理业务（简称“业务”）签署最终协议。此交易预计将于2021年上半年完成。

该业务是全球十大航空服务公司之一，将通过一家新成立的英国公司Deucalion Aviation Limited（简称“Deucalion”或“公司”）收购。目前，该业务已成为全球航空管理平台，通过发起、组织、执行、基金管理和全面的服务活动，为寻求部署资金于飞机资产的金融投资者提供全面的统包解决方案，包括飞机再处置、技术管理、租赁管理和咨询等。这个由45人组成的团队管理着全球80多个航空公司的约160架飞机，总资产价值约达50亿美元。

EnTrust和SVPGlobal的投资预计将提供现有管理团队所需的支持，以建立其国际增长战略，并探索当前航空产业错位带来的互补机会。

Deucalion将由Jon Skirrow和Stephan Sayre共同领导，它将通过EnTrust和SVPGlobal成立的合资公司进行收购，利用这两家公司的互补专长。EnTrust Blue Sky Aviation和SVPGlobal团队的高级成员在过去15年中合作完成了多笔交易。

Jon Skirrow表示：“ 在与DVB Bank Group成功合作多年之后，我们很高兴与EnTrust和SVPGlobal建立伙伴关系。这项新投资将支持我们利用公司强劲的增长轨迹，我们期待在开启下一个发展阶段之际，继续为客户提供世界一流的服务。”

Stephan Sayre补充道：“ EnTrust和SVPGlobal赞同我们关于本行业目前和长期的机会愿景，让我们不仅能加强为客户提供一流服务的承诺，还可显著增强在目前环境中为全球航空公司和租赁客户提供广泛创新融资解决方案的能力。”

SVPGlobal创始人兼首席投资官Victor Khosla表示：“ 这是一个拥有世界一流航空专长的平台，在过去17年中，它在管理不同资产类型和结构的复杂、大型、独特项目方面拥有良好的往绩。作为与EnTrust成立这家合资公司的一部分，我们的投资证明我们认为此项业务未来拥有巨大的市场机会。”

EnTrust Global公司Blue Sky Aviation策略高级董事总经理兼投资组合经理John Morabito表示：“ 在我们继续在航空业建立一个多方位的相对价值投资平台之际，此次收购带来的全面服务能力增强了EnTrust的Blue Sky Aviation策略，这对于为市场参与者提供广泛的解决方案至关重要。我们期待有机会与SVPGlobal和优秀的DVB管理团队合作，我们的团队与他们有着长期的关系。”

关于DVB

DVB Bank SE是一家专门从事国际运输金融的金融服务提供商。该银行在全球拥有329名员工和多个办事处，管理价值39亿欧元的贷款组合。DVB作为DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main的附属公司，是德国第二大银行集团的组成部分。欲了解更多信息，请访问该公司网站www.dvbbank.com。

关于EnTrust Global

EnTrust Global是一家领先的另类资产管理公司，总资产约为190亿美元*。公司于1997年由董事长兼首席执行官Gregg S. Hymowitz合伙创立，管理着47个国家/地区500多家机构投资者的资产，拥有约100亿美元的定制战略伙伴关系。EnTrust Global就不同战略提供各种另类投资机会，包括私人债务和不动产以及机会主义共同投资和直接投资等。EnTrust Global在全球设有11个办事处，总部位于纽约和伦敦。

*截至2020年9月30日。根据估计数计算，包括咨询资产规模和已委托但尚未供资的资产。

关于Strategic Value Partners

SVPGlobal是一家全球投资公司，资产管理规模约为110亿美元。该公司由Victor Khosla创建于2001年，拥有127名员工，包括49名投资专业人士，主要办事处位于美国康涅狄格州格林威治、伦敦和东京。欲了解更多信息，请访问www.svpglobal.com。

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