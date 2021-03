Andersen Global ekspanderer til Usbekistan med advokatfirmaet Virtus Leo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global forstærker sin globale tilstedeværelse gennem en samarbejdsaftale med det Usbekistan-baserede advokatfirma Virtus Leo og fortsætter således med at give bredde til sin platform i Centralasien.

Virtus Leo, der er grundlagt i 2009 og ledes af den administrerende partner Alisher Kudratullaevich Zaynutdinov, har specialiseret sig i økonomisk, selskabs- og skattelovgivning. Full-service-virksomheden yder bistand inden for forskellige retssektorer, herunder antitrust og konkurrence, bank- og finansvæsen, forsikring samt kriminel og intellektuel ejendomsret. Via et kontor i Tashkent samarbejder firmaet med forskellige internationale virksomheder med base i USA, Europa og De Forenede Arabiske Emirater.

“Ved at tilbyde omfattende, synergistiske løsninger til vores kunder skaber vi en konkurrencedygtig platform for vores virksomhed regionalt og globalt,” siger Alisher. “Evnen til at imødekomme de stadigt voksende behov hos vores kunder med effektive, problemfri tjenester af høj kvalitet er en vedvarende topprioritet for os. Vores dedikation til forvaltning i samarbejde med Andersen Global styrker vores engagement i at levere klassens bedste tjenester globalt.”

Andersen Global-formand og administrerende direktør i Andersen, Mark Vorsatz, tilføjer: “Virtus Leo sætter standarden for juridiske tjenester i Usbekistan og styrker vores eksisterende kapacitet i Centralasien til at imødekomme vores kunders skiftende behov. Dette samarbejde repræsenterer yderligere vores forpligtelse til at give kunderne en komplet pakke af integrerede tjenester gennem vores organisations medlemsvirksomheder og samarbejdende virksomheder globalt. Det giver også en solid platform for fremtidig vækst, eftersom vi fortsætter med at ekspandere i regionen.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatterådgivere og jurister over hele verden. Andersen Global blev etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC og har nu mere end 7.000 eksperter over hele verden og en tilstedeværelse på over 259 steder gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdende firmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.