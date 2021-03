FINCI lance ses activités avec Temenos en un temps record de quatre mois

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX : TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui que FINCI, une fintech lituanienne, avait lancé ses activités en utilisant le système technologique nuagique natif de dernière génération Temenos Payments et le système de services bancaires de base Temenos Transact dans le même environnement. Les utilisateurs de FINCI sont dès lors en mesure d'envoyer, de gérer et de recevoir des paiements instantanés multidevises avec des outils de gestion financière intelligente susceptibles d'être développés davantage sur une seule et unique application.

L'objectif de FINCI est de simplifier la gestion financière quotidienne des particuliers, entrepreneurs, travailleurs indépendants, start-up et entreprises déjà bien établies de divers secteurs, en automatisant les tâches comptables et financières stressantes et chronophages sur une seule application très performante. Les amples fonctionnalités bancaires de Temenos ainsi que sa technologie API-first basée sur les microservices ont permis à FINCI de concevoir, créer et lancer intégralement le service en seulement quatre mois. Grâce aux réglementations jetant les fondements du nouveau système bancaire ouvert, les API de Temenos permettront également à FINCI d'intégrer rapidement une vaste gamme de systèmes externes qui l'aideront à élaborer ses multiples applications de gestion financière intelligente et à stimuler l'innovation de ses produits et services. Dans un premier temps, FINCI souhaite être disponible dans les pays baltes et en Pologne, avant d'étendre son offre aux clients des autres pays européens et du Royaume-Uni.

La technologie nuagique native de Temenos propose une plateforme agile et flexible qui a permis à FINCI de créer et de lancer rapidement de nouveaux produits de paiement compatibles avec PSD2 et caractérisés par un niveau élevé d'automatisation et une application sans faille de l'ensemble des vérifications antifraudes nécessaires pour garantir la sérénité aux clients et laisser FINCI se concentrer sur l'expérience client et la facilité d'utilisation, sachant que Temenos Payments répond de manière efficace à tous les besoins de traitement, de surveillance et de conformité.

Maksim Paukov, directeur de l'information par intérim chez Finci Technology, a déclaré : « Temenos a permis à FINCI de tirer avantage des opportunités nées de l'émergence du marché bancaire ouvert. Nous considérons FINCI comme une plateforme de pointe innovante de gestion des opérations financières individuelles et commerciales. Au début, FINCI proposera des produits financiers de gestion quotidienne tels que les comptes, les paiements, le change et les cartes bancaires. Nous développons rapidement nos produits, ainsi que de nombreux services et fonctionnalités de qualité, et il est à noter que les clients commerciaux pourront y avoir accès très prochainement. Grâce à la technologie nuagique native de Temenos, nous disposons de solides capacités de paiement, rapides, sécurisées et conformes aux diverses réglementations en la matière en vigueur sur les marchés sur lesquels nous sommes actifs. La flexibilité et l'agilité de la plateforme Temenos nous aideront à créer et à lancer prestement des produits financiers tout en continuant à renouveler l'expérience client qui distingue nos services. »

David Macdonald, président de Temenos Europe, a indiqué : « Nous sommes fiers de célébrer le lancement de FINCI. Temenos est de fait devenue la plateforme technologique de choix pour les banques et les fintechs nouvellement arrivées sur le marché et désireuses de lancer rapidement leurs activités et d'innover dans les plus brefs délais. Comme FINCI l'a montré, notre technologie permet à des challengers de créer des modèles commerciaux hyper performants qui apportent davantage de valeur à leurs clients. Temenos est très présente en Europe centrale et orientale et nous nous réjouissons l'idée de soutenir FINCI dans le cadre de son expansion sur de nouveaux marchés, exploitant les capacités agiles de création de produits de notre plateforme pour renforcer son offre et améliorer de façon innovante la vie financière de ses clients. »

Le système primé Temenos Payments couvre une vaste gamme de types, systèmes et formats de paiement, ainsi que divers types de transactions. Lorsqu'elle fait office de site centralisé, la solution standardise, automatise et intègre les flux de paiement en reliant efficacement les multiples sources et canaux de paiement aux réseaux et services de distribution et de compensation.

FINCI bénéficie également du système intégré de lutte contre la criminalité financière « Financial Crime Mitigation » (FCM) de Temenos, proposant le recoupement par rapport à des listes de surveillance, des dispositifs antiblanchiment, de prévention de la fraude et de connaissance du client, à l'aide d'un ensemble flexible de solutions adaptables et intelligentes destinées à renforcer l'identification des délits et à réduire les coûts. Temenos FCM est un système compartimenté pouvant être déployé entièrement ou partiellement pour ne couvrir que certains besoins spécifiques, ce qui permettra à FINCI d'offrir de nouvelles fonctionnalités selon l'évolution et les changements de ses besoins.

FINCI rejoint plus de 60 challengers des secteurs bancaires et financiers du monde entier, comme Alba, Banco del Sol, FlowBank, Flowe, Lunar, Next Commercial Bank, Varo Bank et WeLab Bank, ce qui érige de facto Temenos en fournisseur technologique de choix pour les sociétés cherchant à lancer rapidement leurs activités et à innover à la vitesse du marché des services financiers.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 plus groupes bancaires mondiaux, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions et interactions de plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos propose des solutions logicielles nuagiques natives, agnostiques et dotées d'IA pour le front-office, les services bancaires de base, les paiements et la gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir à leurs clients des expériences multicanal parfaitement fluides et de gagner en excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur www.temenos.com.

