Smiths Detection équipe l’OTAN d’une technologie de scannage des véhicules au Luxembourg

WIESBADEN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection, un leader mondial des technologies de contrôle de sécurité et de détection des menaces, annonce aujourd’hui avoir achevé avec succès la livraison et l’installation d’un système d’inspection mobile sur remorque, le HCVM XT, à l’Agence de soutien et d’acquisition (NSPA) de l’OTAN à Capellen, au Luxembourg.

La NSPA exige que tous les véhicules de construction et d’autres fournisseurs d’équipement externes arrivant sur son site soient scannés afin de détecter toute menace potentielle qui pourrait pénétrer dans son enceinte, tels que des engins incendiaires ou des explosifs, des matières radiologiques, des armes et des dispositifs de surveillance interdits ou dissimulés.

Le système de contrôle aux rayons X HCVM XT de Smiths Detection détecte rapidement et efficacement toute menace sur le site de la NSPA; son encombrement et son infrastructure externe sont extrêmement réduits et il satisfait aux exigences internationales les plus exigeantes en matière de contrôle de sécurité. Le HCVM XT peut contrôler jusqu’à 25 véhicules à l’heure en mode scannage mobile et jusqu’à une centaine de camions à l’heure en mode «pass-through»; sa capacité de pénétration de l’acier est de 320mm et il fournit des images radiographiques détaillées qui font la distinction entre matières organiques et inorganiques. Smiths Detection procède actuellement à la formation des agents de la NSPA à l’utilisation du produit.

«Nous sommes ravis de pouvoir fournir à la NSPA ce système d’inspection mobile à haute énergie et de développer nos activités au Luxembourg, à la suite de notre partenariat avec les douanes luxembourgeoises qui utilisent la même technologie, a déclaré Jasper van Gend, responsable du marché Europe du Nord et de l’Est. À l’heure où les menaces deviennent de plus en plus complexes, grâce au HCVM XT et à ses six modes de scannage à hauteur et angle ajustables, la NSPA est désormais parfaitement équipée pour détecter et traiter efficacement toute menace potentielle pénétrant sur son site.»

Lorsqu’il est équipé de l’option iCMORE de détection de matières radioactives, le système HCVM peut effectuer simultanément des inspections par rayons X et une analyse visant à détecter les substance radioactives gamma et neutroniques.

FIN

À propos du HCVM XT:

https://www.smithsdetection.com/products/hcvm-mobile-x-ray-systems-smiths-detection/

A propos de Smiths Detection:

Smiths Detection est un leader mondial dans le domaine des technologies de contrôle et de détection des menaces sur les marchés de l'aéronautique, des ports et frontières, de la sécurité urbaine et de la défense. Avec plus de 40 années d'expérience éprouvée sur le terrain, nous fournissons les solutions nécessaires pour protéger la société de la menace et du passage illégal d'explosifs, d'armes prohibées, de produits de contrebande, de produits chimiques toxiques et de stupéfiants.

Notre mission consiste à aider le monde à devenir plus sûr - et ce, à l'aide d'une technologie afin de pouvoir développer des solutions et des services novateurs qui protègent la vie, préservent le bon fonctionnement de la société et soutiennent la libre circulation des biens et des services.

Pour plus d’informations, visiter http://www.smithsdetection.com.

À propos de la NSPA:

L’Agence de soutien et d’acquisition (NSPA) de l’OTAN rassemble, au sein d’une seule organisation, les capacités d’achat, de logistique, de médecine et d’infrastructure et les systèmes et services de soutien opérationnel aux pays membres de l’OTAN, aux autorités militaires de l’OTAN et aux nations partenaires.

En tant que principal organe facilitateur de l’OTAN, la mission de la NSPA consiste à fournir des solutions multinationales efficaces et intéressantes au point de vue financier à l’Alliance et à ses 30 membres et partenaires. La NSPA est une agence financée par ses clients et opère sans perte ni profit.

La NSPA, qui est l’une des trois agences de l’OTAN, opère dans le cadre de chartes approuvées par le Conseil de l’Atlantique-Nord. Elle est l’organe exécutif de l’Organisation de soutien et d’acquisition (NSPO) de l’OTAN, dont sont membres les 30 pays membres et partenaires de l’OTAN. Ces derniers, qui sont représentés au sein du Comité de surveillance de l’Agence (ASB) de la NSPO, fournissent des directives et des conseils stratégiques à la NSPA et supervisent ses activités et ses performances.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.