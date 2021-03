WIESBADEN, Germania--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection, leader globale nelle tecnologie di rilevamento delle minacce e di controllo per la sicurezza, oggi annuncia di aver completato con successo la fornitura e installazione di un modulo dotato di un sistema mobile di ispezione ad alta energia, il modello HCVM XT, presso l'Agenzia di supporto e approvvigionamento della NATO (NSPA) di Capellen, Lussemburgo.

Presso la sede della NSPA è obbligatorio il controllo di tutti i macchinari industriali esterni che accedono al sito, e di altri fornitori di attrezzature, per il rilevamento di potenziali minacce, come dispositivi incendiari ed esplosivi, materiali radiologici, armi e dispositivi di sorveglianza non autorizzati o segreti.

Il sistema di screening a raggi X HCVM XT di Smiths Detection effettua il controllo rapido ed efficiente delle minacce presso la sede della NSPA, nel rispetto delle norme di sicurezza internazionali più severe, con requisiti minimi in termini di ingombro e di infrastruttura esterna.

