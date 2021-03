SirionLabs et Fluxym annoncent un partenariat stratégique afin d’offrir une nouvelle génération de solutions de gestion des contrats (CLM) et des fournisseurs

SEATTLE, ETATS-UNIS ET PARIS, FRANCE--(BUSINESS WIRE)--SirionLabs leader de la gestion du cycle de vie des contrats (CLM - Contract Lifecycle Management), et Fluxym, intégrateur leader de solutions Source-to-Pay, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à aider les organisations à générer de la valeur à partir des engagements contractuels avec leurs fournisseurs.

Cette collaboration réunira la solide expertise de Fluxym en termes d'automatisation et d’intégration de solutions Source-to-Pay avec la plate-forme CLM de SirionLabs, basée sur une technologie cloud éprouvée. Ils créeront ainsi une solution de gestion des fournisseurs innovante. Ce partenariat se concentrera dans un premier temps sur les États-Unis, le Canada, l’Asie Pacifique et la France, marchés sur lesquels Fluxym est fortement présent, avec plus de 300 clients dans de nombreux secteurs comme les services financiers, l'immobilier, l'industrie agro-alimentaire, l’industrie manufacturière, les transports et l'énergie.

« La gestion efficace des contrats et des fournisseurs est critique pour les entreprises, particulièrement dans cette période de crise sanitaire », souligne Philippe de La Villardière, CEO de Fluxym. « La technologie CLM de SirionLabs basée sur l’Intelligence Artificielle offre de nombreuses fonctionnalités pour la gestion des contrats et de la performance. Elle permet aux entreprises d’améliorer leur relation fournisseurs et d’accroitre la création de valeur. Nous sommes convaincus que c’est une solution d’avenir et nous nous réjouissons de la présenter à nos clients. »

La complexité croissante des engagements contractuels pèse sur la gestion des contrats et des fournisseurs dans les organisations et augmente la probabilité d'inefficacité et de non-conformité tout au long du cycle de vie des contrats. La capacité à suivre et à traiter de manière proactive de tels dysfonctionnements peut générer des économies substantielles de plusieurs millions de dollars. La technologie de SirionLabs, combinée aux services de conseil et d’intégration de Fluxym, permet désormais à leurs clients de tirer parti plus facilement de l'automatisation basée sur l'IA pour maximiser l'efficacité, la performance, améliorer la relation fournisseurs et générer des économies.

« Grâce à son expertise approfondie du Source-to-Pay et ses projets menés avec succès, Fluxym est aujourd'hui reconnu comme un partenaire de confiance pour la transformation des processus Achats des entreprises », déclare Amol Joshi, Chief Revenue Officer, SirionLabs. « Nous sommes impatients de collaborer avec Fluxym pour aider les organisations à trouver la valeur cachée dans leurs contrats fournisseurs ».

SirionLabs a récemment été nommé Leader du CLM dans The Forrester Wave™: Contract Lifecycle Management for All Contracts, Q1 2021. Il est également positionné en que Visionnaire dans le Gartner’s 2020 Magic Quadrant for Contract Life Cycle Management.

A propos de Fluxym

Avec 18 ans d'expérience dans le Source to Pay (S2P) et plus de 400 projets réussis, Fluxym est devenu un leader mondial de la transformation des Achats. Fluxym propose des services de conseil et d'intégration sur tous types de projets S2P. Fluxym est également le revendeur à valeur ajoutée des meilleures solutions Source-to-Contract (S2C), Procure-to-Pay (P2P) et Travel & Expense du marché. Fluxym est basé à Paris, Montréal, Toronto, New York et Singapour. En savoir plus sur www.fluxym.com.

A propos de SirionLabs

SirionLabs, le leader SaaS de la gestion des contrats (CLM), aide les entreprises à gérer l’ensemble du cycle de vie des contrats sur une plate-forme unique et facile à utiliser. Les fonctionnalités de SirionLabs basées sur l’IA - de la rédaction intelligente des contrats à l'extraction automatique des clauses, en passant par la gestion avancée des obligations et la collaboration - permettent aux entreprises de faire des affaires plus rapidement, de réduire les risques, d'améliorer leurs revenus et de générer des économies à partir des engagements commerciaux. Les organisations les plus performantes au monde font confiance à SirionLabs pour gérer plus de 3,5 millions de contrats d'une valeur de plus de 300 milliards de dollars dans plus de 100 pays.

Pour plus d’information, rendez-vous sur https://www.sirionlabs.com/.