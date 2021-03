WIESBADEN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection, een wereldleider op het gebied van bedreigingsdetectie en veiligheidsscreening technologieën, kondigt vandaag aan dat het met succes de levering en installatie heeft voltooid van een mobiele, energierijke inspectiesysteemaanhangwagen, de HCVM XT, bij de NATO Support en Procurement Agency (NSPA) in Capellen, Luxemburg.

De NSPA-site vereist dat alle externe bouwvoertuigen en andere leveranciers van apparatuur worden gescand op mogelijke bedreigingen die de site binnenkomen, zoals brandgevaarlijke en explosieve apparaten, radiologische materialen, wapens en onbevoegde bewaking of geheime apparatuur.

Het HCVM XT-röntgenscreeningssysteem van Smiths Detection screent snel en efficiënt op bedreigingen op de NSPA-locatie en voldoet tegelijkertijd aan de meest veeleisende internationale vereisten voor veiligheidsscreening met een minimale footprint en externe infrastructuur. De HCVM XT ​​heeft een doorvoersnelheid van maximaal 25 voertuigen per uur in mobiele scanmodus en maximaal 100 vrachtwagens per uur in pass-through-modus, met een stalen penetratie tot 320 mm, wat zorgt voor gedetailleerde röntgenfoto’s die ook organische en anorganisch materiaal. Smiths Detection is bezig met het trainen van NSPA-agenten om het product te bedienen.