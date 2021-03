GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), het banksoftwarebedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat FINCI, een Litouws fintech-bedrijf, live is gegaan met Temenos. FINCI voert de volgende generatie Temenos Payments uit op cloud-native technologie samen met Temenos Transact core banking op dezelfde omgeving. Hierdoor kunnen FINCI-gebruikers directe betalingen in meerdere valuta’s verzenden, beheren en ontvangen, naast de mogelijkheid voor verdere uitbreiding van intelligente financiële beheertools, allemaal binnen één enkele app.

