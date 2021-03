Takeda et IDT soutiennent la fabrication du vaccin de Johnson & Johnson contre la COVID-19

OSAKA, Japon--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord mutuel avec IDT Biologika GmbH ("IDT"), une organisation de développement et de fabrication sous contrat, qui vise à utiliser la capacité d'IDT auparavant réservée au vaccin candidat de Takeda contre la dengue (TAK-003) pour fabriquer le vaccin à dose unique contre la COVID-19 développé par les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson. Rendue à Takeda au terme d'une période de trois mois, la capacité servira à reprendre la fabrication critique en vue du lancement prévu de son vaccin contre la dengue, soumis à des approbations réglementaires.

"Nous sommes heureux de travailler avec IDT pour soutenir les efforts de Janssen afin de rendre son vaccin contre la COVID-19 disponible et accessible pour la plus majorité des habitants de la planète," a déclaré Rajeev Venkayya, président de l'Unité mondiale Vaccins chez Takeda. "Nous reconnaissons également l'immense besoin non satisfait de vaccin contre la dengue et travaillerons en étroite collaboration avec IDT afin d'atténuer l'impact de celui-ci sur l'approvisionnement en TAK-003," a-t-il poursuivi.

"Je suis reconnaissant envers Takeda, notre client de longue date, pour sa flexibilité qui nous permet de fournir au monde entier les indispensables vaccins contre la COVID-19," a déclaré Jürgen Betzing, PDG de IDT Biologika. " Au cours des derniers mois, il est devenu plus qu'évident que les défis posés par la pandémie ne pourront être relevés que grâce à une coopération et un engagement. Je suis persuadé que cet accord à court terme, conclu entre trois organisations industrielles, démontre la volonté et la capacité de notre secteur à contribuer à résoudre cette crise de façon créative. Grâce à notre production pour Janssen et AstraZeneca, et au développement de notre propre vaccin contre la COVID-19 en collaboration avec le DZIF (German Center for Vaccine Research), notre société est en mesure d'apporter une contribution majeure à la lutte contre la COVID-19," a-t-il ajouté.

Par cet accord, Takeda soutient désormais l'accès mondial à trois vaccins distincts contre la COVID-19. Takeda a précédemment annoncé qu'elle s'engageait à fournir un accès rapide et durable aux vaccins contre la COVID-19 au Japon, grâce à des partenariats conclus avec Novavax et Moderna. Takeda, qui bénéficiera d'un transfert de technologies de production de la part de Novavax, sera chargée du développement et de la commercialisation des vaccins sur la base d'une capacité de production de plus de 250 millions de doses. La société importera et distribuera également 50 millions de doses du vaccin mRNA de Moderna contre la COVID-19, dans le cadre d'un partenariat conjoint entre Moderna et le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être (MSTB).

Takeda est favorablement positionnée pour honorer ses engagements de soutien aux impératifs de santé publique associés à la COVID-19 et la dengue. La société collabore avec les autorités réglementaires et organismes de recommandation, s'il y a lieu, pour apporter son vaccin candidat contre la dengue aux personnes susceptibles d'en bénéficier, et qui vivent, ou voyagent, au sein de communautés très touchées par les risques liés à la dengue. Plus de la moitié de la population mondiale est susceptible de contracter le virus de la dengue - un chiffre qui devrait s'accroître au cours des décennies à venir, en raison de la croissance démographique, de la globalisation et de l'urbanisation.

A propos des efforts réalisés par Takeda dans la lutte contre la COVID-19

Takeda adopte une approche globale du traitement et de la prévention de la COVID-19 aujourd'hui, et de pandémies futures, via plusieurs activités et partenariats incluant, mais sans s'y limiter:

Globulines hyperimmunes : Takeda a co-fondé la CoVIg-19 Plasma Alliance et uni ses forces à d'autres sociétés de premier plan spécialisées dans le plasma, dans le but de développer et de fabriquer un médicament à base de globuline hyperimmune. Ce médicament est actuellement en cours d'évaluation dans le cadre d'un essai clinique mondial. L'Alliance participe également à la coalition "The Fight Is In Us" ("La lutte est en nous") et à la campagne connexe de don de plasma en phase de convalescence.

Takeda a co-fondé la CoVIg-19 Plasma Alliance et uni ses forces à d'autres sociétés de premier plan spécialisées dans le plasma, dans le but de développer et de fabriquer un médicament à base de globuline hyperimmune. Ce médicament est actuellement en cours d'évaluation dans le cadre d'un essai clinique mondial. L'Alliance participe également à la coalition "The Fight Is In Us" ("La lutte est en nous") et à la campagne connexe de don de plasma en phase de convalescence. Thérapies additionnelles : La société évalue actuellement l'activité des produits existants de Takeda contre le virus de la COVID-19. Elle a co-fondé la COVID R&D Alliance. Takeda a, en outre, rejoint l'IMI Care Alliance et le partenariat ACTIV ("Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines"/ "Accélérer les interventions thérapeutiques et vaccins contre la COVID-19") .

La société évalue actuellement l'activité des produits existants de Takeda contre le virus de la COVID-19. Elle a co-fondé la COVID R&D Alliance. Takeda a, en outre, rejoint l'IMI Care Alliance et le partenariat ACTIV ("Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines"/ "Accélérer les interventions thérapeutiques et vaccins contre la COVID-19") . Vaccins : Takeda s'est associée au gouvernement japonais, à Novavax et à Moderna, pour contribuer à accélérer la mise à disposition d'un vaccin contre la COVID-19. Nous mettons à profit nos capacités mondiales, exhaustives et bien établies, de fabrication et d'approvisionnement, et nous appuyons sur nos efforts existants de préparation à la pandémie de grippe au Japon. Takeda soutient ses partenaires et alliances dans l'optique d'un objectif commun - découvrir, développer et fournir rapidement des traitements et vaccins efficaces contre la COVID-19, de garantir la préparation aux pandémies futures.

Engagement de Takeda en faveur des vaccins

Chaque année, les vaccins permettent d'éviter entre 2 et 3 millions de décès. Ils ont transformé la santé publique dans le monde entier. Au cours des 70 dernières années, Takeda a fourni des vaccins visant à protéger la santé des Japonais. Aujourd'hui, l'activité mondiale Vaccins de Takeda applique l'innovation pour traiter certaines des maladies infectieuses les plus complexes au monde, telles la dengue, la COVID-19, Zika et le norovirus. L'équipe de Takeda apporte son expertise remarquable, sa mine de connaissances dans le domaine du développement et de la fabrication de vaccins, et son accès mondial, pour faire progresser son portefeuille de vaccins et répondre à certains des besoins mondiaux les plus pressants en termes de santé publique. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.TakedaVaccines.com.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon. Guidée par son engagement vis-à-vis des patients, des gens et de la planète, la société s'engage à découvrir et à fournir des traitements révolutionnaires. Takeda focalise ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, Maladies génétiques rares et hématologie, neurosciences et gastroentérologie. Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés en faveur des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous attachons une réelle importance au développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire la différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs et optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Les employés de Takeda s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec ses partenaires de soins de santé dans environ 80 pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter: https://www.takeda.com.

Les sociétés dans lesquelles Takeda détient directement ou indirectement des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué de presse, le nom "Takeda" est parfois utilisé pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les termes « nous », « notre » et « nos » sont également utilisés pour désigner des filiales en général ou des personnes travaillant pour celles-ci. Ces expressions sont également utilisées lorsque l’identification de telle(s) société(s) ne sert aucun but utile.

