Thales helpt Microsoft-klanten bij het beschermen van gevoelige gegevens in de cloud

PARIJS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Thales biedt Microsoft-klanten een nieuwe mogelijkheid om gegevens te beschermen. Dankzij de integratie van Luna Hardware Security Modules (HSM’s) met Microsoft Double Key Encryption kunnen organisaties de kracht van het volledige scala aan Microsoft 365-applicaties benutten, terwijl hun gevoelige gegevens worden beschermd. Deze koppeling zorgt ervoor dat organisaties voldoen aan de belangrijkste dataprivacyvoorschriften en -vereisten.

Hierdoor kunnen organisaties hun gevoelige gegevens beschermen terwijl ze de controle behouden over hun encryptiesleutels in de cloud. Twee sleutels zorgen voor de bescherming van gevoelige gegevens. De ene sleutel wordt veilig beheerd door de klant via de Luna HSM’s en een tweede sleutel wordt beheerd door Microsoft. Om de gegevens te kunnen bekijken, moet men toegang hebben tot beide sleutels. Dit betekent dat er geen toegang is tot de gegevens zonder de sleutel en dus toestemming van de klant zelf.

Organisaties die moeten voldoen aan de strengste eisen zoals, organisaties in de financiële dienstverlening en gezondheidszorg, kunnen nu rekenen op de Thales Luna HSM's met Double Key Encryption voor Microsoft 365. Hiermee kunnen ze dan ook voldoen aan regelgeving zoals de EU General Data Protection Regulation (GDPR), de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) en de aanbevelingen van de European Data Protection Board (EDPB) naar aanleiding van de Schrems II-uitspraak.

Gegevensbeveiliging in tijden van werken op afstand

De manier waarop we vandaag de dag thuis of op afstand kunnen werken is afhankelijk van een soepele informatie-uitwisseling. Dit daagt organisaties uit om enerzijds de veiligheid van vertrouwelijke gegevens en naleving van de regelgeving te handhaven en anderzijds de productiviteit van werknemers te verbeteren. De gevoelige gegevens van organisaties in sterk gereguleerde sectoren, zoals de financiële dienstverlening, overheden en de gezondheidszorg, vereisen het hoogste niveau van controle en beveiliging. De integratie van Luna HSM's met Double Key Encryption voor Microsoft 365 biedt de bescherming die past bij zeer gevoelige gegevens en maakt het mogelijk te voldoen aan de strenge wettelijke vereisten.

"Werken op afstand is niet langer voorbehouden aan een selecte groep, maar de standaard voor veel organisaties", zegt Imran Mohiuddin, DKE partner director bij Microsoft. “Onze tools voor samenwerking en productiviteit zijn zo ontworpen dat iedere organisatie ervan kan profiteren. Een belangrijk element hierbij is ervoor te zorgen dat ze de beste beveiligings- en compliance-oplossingen hebben als het gaat om het beschermen van gevoelige gegevens en data. Onze Double Key Encryption-integratie met Thales stelt klanten in staat te voldoen aan de strenge eisen rondom gegevensbescherming, compliancy en wet- en regelgeving. Door de volledige controle te behouen over hun encryptiesleutels, kunnen klanten er zeker van zijn dat geen enkele derde partij toegang heeft tot hun gegevens, inclusief Microsoft. Beveiliging mag nooit iets zijn dat organisaties beperkt in het verplaatsen van hun gevoelige informatie naar de cloud, en met Thales zorgen we ervoor dat dit voor onze klanten niet zal gebeuren. "

"De samenwerking met Microsoft draagt eraan bij dat klanten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens en data veilig zijn, ongeacht waar of tot welke Microsoft-applicaties ze toegang hebben", aldus Todd Moore, vice-president encryptieoplossingen bij Thales. “De manier waarop we werken is voor altijd veranderd. Organisaties moeten zich steeds meer aanpassen en samenwerkingsapplicaties gaan gebruiken. De integratie van Thales Luna HSM's met Microsoft Double Key Encryption biedt organisaties de benodigde controle over hun versleutelde gegevens, ongeacht hun branche. "