Thales ajuda clientes da Microsoft a protegerem os seus dados confidenciais na nuvem

A Thales anuncia um novo recurso de proteção de dados para que os clientes da Microsoft se beneficiem do poder de toda a gama de aplicativos do Microsoft 365, enquanto protegem dados confidenciais na nuvem e atendem às principais regulamentações e requisitos de privacidade de dados.

Projetado para empresas que operam em setores altamente regulamentados, como serviços financeiros e saúde, agora é possível aproveitar os módulos de segurança de hardware (HSMs) da Thales Luna com criptografia de chave dupla para Microsoft 365 e cumprir com as regulamentações como o Regulamento geral de proteção de dados da UE (GDPR ), a Lei de Responsabilidade e Portabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA) e as recomendações do Conselho Europeu de Proteção de Dados (EDPR) na sequência da decisão Schrems II.

Protegendo dados na era do trabalho remoto e do aumento das regulamentações de privacidade

O ambiente de trabalho remoto de hoje depende muito do compartilhamento colaborativo de informações, desafiando as organizações a manter a segurança dos dados confidenciais e a conformidade regulamentar, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade dos funcionários. Para organizações em setores altamente regulamentados, como serviços financeiros, governos e saúde, seus dados confidenciais requerem o mais alto nível de controle e segurança. A integração de Luna HSMs com criptografia de chave dupla para Microsoft 365 oferece a proteção necessária para proteger dados altamente confidenciais e atender a requisitos regulatórios exclusivos.

“A premissa do trabalho remoto não é mais um privilégio reservado a alguns poucos selecionados, mas agora é o modelo operacional padrão para muitas empresas”, afirmou Imran Mohiuddin, diretor parceiro da DKE na Microsoft. “Nossas ferramentas de colaboração e produtividade para clientes Microsoft 365 são projetadas para permitir que as empresas cresçam em qualquer situação. Uma parte importante para permitir que isso aconteça é garantir que tenham as melhores soluções de segurança e conformidade quando se trata de proteger dados confidenciais. Nossa integração da criptografia de chave dupla com a Thales permite que os clientes com requisitos aprimorados de proteção de dados, obrigações de conformidade e restrições regulatórias protejam suas informações altamente confidenciais. Ao ter controle total de suas chaves de criptografia, os clientes podem ter certeza de que nenhum terceiro terá acesso aos seus dados não criptografados - incluindo a Microsoft. A segurança nunca deve ser algo que impeça as empresas nesta era remota de moverem suas informações confidenciais para a nuvem, e com a Thales, estamos garantindo que isso não acontecerá para nossos clientes”.

A Thales integrou seus HSMs da Luna, líderes do setor, com a criptografia de chave dupla da Microsoft para Microsoft 365. Isso permite que os clientes protejam seus dados mais confidenciais enquanto mantêm o controle de suas chaves de criptografia na nuvem. A solução funciona usando duas chaves para proteger os dados. Uma chave é gerenciada com segurança pelo cliente por meio do HSM da Luna e uma segunda chave no controle da Microsoft. Para visualizar os dados, é necessário ter acesso a ambas as chaves, o que significa que não podem ser usados sem a permissão do cliente.

“Nossa colaboração com a Microsoft foi projetada para tranquilizar os clientes no que diz respeito à segurança, não importa onde ou quais aplicativos da Microsoft eles estejam acessando”, afirmou Todd Moore, vice-presidente de soluções de criptografia da Thales. “A forma como trabalhamos mudou para sempre e, para crescer, as empresas tiveram que se adaptar e adotar cada vez mais os aplicativos colaborativos. A integração dos Thales Luna HSMs com a criptografia de chave dupla da Microsoft fornece às empresas controle sobre seus dados criptografados, de acordo com os requisitos regulamentares, independentemente do setor”.

Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e de key technologies – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, espaço, transporte, identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de decisão. A Thales tem 81.000 funcionários em 68 países. Em 2020, a Thales registrou vendas de € 17 bilhões.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.