Les clients de Microsoft protègent leurs données sensibles dans le cloud grâce à Thales

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Thales annonce une nouvelle capacité en matière de protection des données permettant aux clients de Microsoft de bénéficier de la puissance de la gamme complète des applications Microsoft 365 tout en protégeant les données sensibles dans le cloud et en respectant les principales réglementations et exigences en matière de confidentialité des données.

Conçus pour les entreprises actives dans des secteurs hautement réglementés tels que les services financiers et la santé, ces dernières peuvent désormais s'appuyer sur les modules matériels de sécurité (HSM) Luna de Thales avec Double Key Encryption pour Microsoft 365 et se conformer aux réglementations telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) et les recommandations du Comité Européen de la Protection des Données (EDPR) consécutives à l'arrêt Schrems II.

Garantir la sécurité des données à l'ère du télétravail et du renforcement de la réglementation sur la protection de la vie privée

L'environnement de télétravail actuel repose en grande partie sur le partage collaboratif d'informations, imposant aux organisations de préserver la sécurité des données confidentielles et la conformité aux réglementations tout en améliorant la productivité de leurs employés. Pour les organisations des secteurs hautement réglementés tels que les services financiers, les gouvernements et la santé, leurs données sensibles exigent le plus haut niveau de contrôle et de sécurité. L'intégration des modules matériels de sécurité Luna HSM avec Double Key encryption pour Microsoft 365 offre la protection requise pour protéger les données hautement sensibles et répondre aux exigences réglementaires uniques.

"Le principe du travail à distance n'est plus un avantage réservé à quelques privilégiés, mais est désormais le modèle de fonctionnement par défaut de nombreuses entreprises," explique Imran Mohiuddin, directeur associé DKE chez Microsoft. "Nos outils de collaboration et de productivité pour les clients de Microsoft 365 sont conçus pour permettre aux entreprises de se démarquer quelle que soit la situation. Pour y arriver, il est essentiel de s'assurer qu'elles disposent des meilleures solutions de sécurité et de conformité lorsqu'il s'agit de protéger des données sensibles. Notre intégration de la fonctionnalité Double Key Encryption (DKE) avec Thales permet aux clients ayant des exigences accrues en matière de protection des données, des obligations de conformité et des restrictions réglementaires de protéger leurs informations les plus sensibles. En conservant le contrôle total de leurs clés de chiffrement, les clients peuvent être certains qu'aucun tiers n'a accès à leurs données non chiffrées, y compris Microsoft. La sécurité ne devrait jamais être un frein pour les entreprises à l'ère de dématérialisation, ainsi que pour le transfert de leurs informations sensibles vers le cloud. Avec Thales, nous nous assurons que ce n'est pas le cas pour nos clients."

Thales a intégré ses HSM Luna, leaders sur le marché, à Double Key Encryption pour Microsoft 365. Cela permet aux clients de protéger leurs données les plus confidentielles ou sensibles, tout en gardant le contrôle de leurs clés de chiffrement dans le cloud. La solution fonctionne en utilisant deux clés pour protéger les données. Une clé est gérée de manière sécurisée par le client via le HSM Luna et la seconde clé est sous le contrôle de Microsoft. Pour consulter les données, il faut disposer des deux clés, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être utilisées sans le consentement du client.

"Notre collaboration avec Microsoft vise à offrir aux clients une tranquillité totale en matière de sécurité, quels que soient le lieu et les applications Microsoft auxquels ils accèdent," déclare Todd Moore, vice-président des solutions de chiffrement chez Thales. "La manière dont nous travaillons a changé à jamais et, pour prospérer, les entreprises ont dû s'adapter toujours davantage et utiliser des applications collaboratives. L'intégration des HSM Luna de Thales avec Double Key Encryption de Microsoft permet aux entreprises de contrôler leurs données chiffrées, conformément aux exigences réglementaires, quel que soit leur secteur d'activité."

A propos de Thales Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions. Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros.

