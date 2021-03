Telenav ajuda fabricante de automóveis chinês SAIC a expandir presença para mercados fora da China

SANTA CLARA, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Telenav, Inc. (NASDAQ: TNAV), um fornecedor líder de serviços de carro conectado e com base no local, anunciou que a SAIC, o maior grupo automotivo da China, escolheu a solução VIVID® Nav da Telenav para seus mercados internacionais na Europa, Sudeste Asiático e Austrália-Nova Zelândia (ANZ). O VIVID Nav fornecerá serviços de navegação e com base no local naqueles mercados para os veículos elétricos a bateria e de motores de combustão interna da SAIC.

A solução VIVID Nav da Telenav fornecerá aos clientes da SAIC uma experiência de navegação conectada desenvolvida para a Europa, Sudeste Asiático e ANZ , aproveitando os mais de dez anos de experiência da Telenav atendendo às necessidades do mercado local em todo o mundo. A solução servirá às necessidades de veículos elétricos e a combustão em mercados com volante do lado direito e do lado esquerdo.

O VIVID Nav apresenta uma experiência de navegação integrada conectada à nuvem e a bordo, otimizada para oferecer aos usuários finais o mais atualizado mapa e conteúdo on-line, enquanto minimiza o montante de dados móveis usados para reduzir os custos da SAIC. Seu motor de percurso responsivo e flexível permite que os usuários escolham entre diversas opções de percurso, inclusive as mais rápidas e ecológicas.

As poderosas capacidades de busca do VIVID Nav torna a procura por destinos, negócios e outros pontos de interesse (PDI) intuitiva e amigável. A busca contextual e semântica pode ser adaptada para as necessidades locais específicas dos clientes da SAIC em cada um daqueles mercados. O VIVID Nav também incorpora características convenientes específicas de veículos elétricos, como fornecer aos usuários uma gama de projeções no mapa com base no estado atual de carga da bateria do veículo. Os clientes também podem procurar estações de carregamento e adicioná-las a suas rotas usando uma variedades de filtros que incluem o tipo de carga suportado e a comodidades próximas, como lojas e restaurantes, disponíveis.

O VIVID Nav nos dá uma solução única para nossos veículos elétricos e a combustão adaptada para as necessidades locais em cada um desses mercados internacionais", disse Tang ShengHao, gerente de produto na SOIMT. A SOIMT é uma subsidiária do Grupo SAIC, responsável pelos serviços internacionais de carros conectados.

“Estamos honrados por termos sido escolhidos pelo maior grupo automobilístico da China para a expansão deles nos mercados da Europa, do Sudeste Asiático e da ANZ”, disse Manfred Fu, gerente geral da Telenav China. “Estou certo de que nossa experiência de uma década atendendo às necessidades locais em todo o mundo irá beneficiar os clientes da SAIC nesses mercados.”

Sobre a Telenav

A Telenav é um fornecedor líder de serviços de carro conectado e com base no local, com foco em transformar a vida das pessoas pelo caminho - antes, durante e depois de cada viagem. Ao aproveitar nossa plataforma de localização, possibilitamos aos nossos clientes fornecerem experiências personalizadas de carros conectados e móveis. Para saber mais sobre como a plataforma de localização da Telenav alimenta a navegação personalizada, mapeamento, inteligência big data, direção social e propaganda com base no local, visite www.telenav.com.

