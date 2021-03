Takeda e a IDT apoiam a fabricação da vacina contra a COVID-19 da Johnson & Johnson

OSAKA (Japão)--(BUSINESS WIRE)--A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) anunciou hoje um acordo mútuo com a IDT Biologika GmbH (“IDT”), uma organização de desenvolvimento e fabricação por contrato, para utilizar a capacidade da IDT anteriormente reservada para a vacina candidata contra a dengue da Takeda (TAK-003) para fabricar a vacina contra a COVID-19 de dose única desenvolvida pela Janssen Pharmaceutical Companies da Johnson & Johnson. Ao final de um período de três meses, a capacidade será devolvida à Takeda para retomar a fabricação crítica para o lançamento planejado de sua vacina contra a dengue, sujeita às aprovações regulatórias.

“Temos o prazer de trabalhar com a IDT para apoiar os esforços da Janssen para tornar sua vacina contra a COVID-19 disponível e acessível ao máximo possível de pessoas no mundo”, disse Rajeev Venkayya, presidente da Unidade de Negócios de Vacinas Globais da Takeda. “Também reconhecemos a enorme necessidade não atendida de uma vacina contra a dengue e trabalharemos em estreita colaboração com a IDT para mitigar o impacto no fornecimento da TAK-003.”

“Somos gratos à Takeda, cliente nosso de longa data, por sua flexibilidade, permitindo-nos ajudar a fornecer as tão necessárias vacinas contra a COVID-19 ao mundo”, afirmou Jürgen Betzing, CEO da IDT Biologika. “Ficou muito claro nos últimos meses que os desafios impostos pela pandemia só podem ser resolvidos com cooperação e compromisso. Acredito que este acordo de curto prazo entre três organizações do setor demonstra a disposição e capacidade de nosso setor de contribuir para a solução criativa desta crise. Com nossa produção para Janssen e AstraZeneca, mais o desenvolvimento de nossa própria vacina contra a COVID-19 em cooperação com o Centro Alemão de Pesquisa de Infecções (DZIF), nossa empresa pode dar uma contribuição importante para a luta contra a COVID-19.”

Com este acordo, a Takeda está apoiando o acesso global a três vacinas diferentes para a COVID-19. A Takeda anunciou anteriormente seu compromisso de fornecer acesso rápido e sustentado às vacinas contra a COVID-19 no Japão por meio de parcerias com a Novavax e a Moderna. A Takeda receberá transferência de tecnologia de fabricação da Novavax e será responsável pelo desenvolvimento e comercialização com base na capacidade de fabricação de mais de 250 milhões de doses. A empresa também importará e distribuirá 50 milhões de doses da vacina mRNA contra a COVID-19 da Moderna como parte de uma parceria conjunta com a Moderna e o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW) do Japão.

A Takeda está bem posicionada para cumprir seus compromissos de apoiar as necessidades de saúde pública associadas à COVID-19 e à dengue. A Takeda está trabalhando com autoridades regulatórias e recomendando órgãos, conforme apropriado, para levar sua vacina candidata contra a dengue a pessoas que podem se beneficiar dela e estão vivendo ou viajando para comunidades afetadas pela ameaça da dengue. Mais da metade da população mundial está em risco de contrair dengue e esse número deve aumentar nas próximas décadas devido ao crescimento populacional, globalização e urbanização.

Sobre os Esforços contra a COVID-19 da Takeda

A Takeda está adotando uma abordagem abrangente para tratar e prevenir a COVID-19 atual e futuras pandemias por meio de várias atividades e parcerias, incluindo, mas não se limitando a:

Globulina hiperimune: A Takeda é cofundadora da CoVig-19 Plasma Alliance e uniu forças com outras empresas líderes em plasma para desenvolver e fabricar medicamentos de globulina hiperimune que estão sendo avaliados em um ensaio clínico mundial. A Alliance também está participando da coalizão “The Fight Is In Us” e da campanha relacionada de doação de plasma convalescente.

A Takeda é cofundadora da CoVig-19 Plasma Alliance e uniu forças com outras empresas líderes em plasma para desenvolver e fabricar medicamentos de globulina hiperimune que estão sendo avaliados em um ensaio clínico mundial. A Alliance também está participando da coalizão “The Fight Is In Us” e da campanha relacionada de doação de plasma convalescente. Terapêuticas adicionais: A empresa está analisando os produtos existentes da Takeda na atividade contra o vírus COVID-19 e foi cofundadora da COVID R&D Alliance. Além disso, a Takeda se uniu à IMI Care Alliance e à parceria Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV).

A empresa está analisando os produtos existentes da Takeda na atividade contra o vírus COVID-19 e foi cofundadora da COVID R&D Alliance. Além disso, a Takeda se uniu à IMI Care Alliance e à parceria Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV). Vacinas: A Takeda elaborou uma parceria com o Governo do Japão, Novavax e a Moderna para ajudar a acelerar a disponibilidade de uma vacina contra a COVID-19. Estamos alavancando nossas extensas e bem estabelecidas capacidades mundiais de fabricação e fornecimento e aproveitando nossos esforços existentes de preparação para uma pandemia de influenza no Japão. A Takeda apoia nossos parceiros e alianças em um objetivo comum de descobrir, desenvolver e fornecer rapidamente tratamentos e vacinas eficazes para a COVID-19 e garantir a preparação para futuras pandemias.

Compromisso da Takeda com as vacinas

As vacinas evitam de 2 a 3 milhões de mortes a cada ano e transformaram a saúde pública mundial. Nos últimos 70 anos, a Takeda forneceu vacinas para proteger a saúde das pessoas no Japão. Hoje, o setor de negócios global de vacinas da Takeda aplica inovação para combater algumas das doenças infecciosas mais desafiadoras do mundo, como a dengue, COVID-19, zika e norovírus. A equipe da Takeda possui um excelente histórico e um excepcional conhecimento no desenvolvimento, fabricação e acesso global às vacinas para o avanço de uma fonte de suprimentos de vacinas a fim de atender a algumas das necessidades mais urgentes de saúde pública do mundo. Para mais informações, acesse www.TakedaVaccines.com.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) é uma líder biofarmacêutica global com sede no Japão, orientada por P&D e baseada em valores, comprometida em descobrir e fornecer tratamentos que transformam vidas, guiada por seu compromisso com os pacientes, seus funcionários e o planeta. A Takeda concentra seus esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Doenças genéticas raras e Hematologia, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos direcionados em P&D em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos centrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas’ avançando rumo a novas opções de tratamento e alavancando nosso mecanismo e recursos de P&D aprimorado e colaborativo para criar um pipeline robusto e diversificado em modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e em trabalhar com nossos parceiros em assistência médica em aproximadamente 80 países. Para mais informações, acesse https://www.takeda.com.

