Takeda e IDT colaboran en la fabricación de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson

OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) («Takeda») acaba de anunciar un acuerdo mutuo con IDT Biologika GmbH («IDT»), una organización de desarrollo y fabricación por contrato, para utilizar la capacidad previamente reservada en IDT para el candidato a vacuna contra el dengue de Takeda (TAK-003). Dicha capacidad se utilizará para fabricar la vacuna contra la COVID-19 de una sola dosis desarrollada por Janssen Pharmaceutical Companies, de Johnson & Johnson. Al término de un período de tres meses, Takeda recuperará esta capacidad para reanudar la fabricación crítica destinada al lanzamiento previsto de su vacuna contra el dengue, todo ello supeditado a las aprobaciones reglamentarias.

«Nos complace trabajar con IDT para contribuir a los esfuerzos de Janssen para que su vacuna contra la COVID-19 esté disponible y sea accesible para la mayor cantidad posible de personas en el mundo», declaró Rajeev Venkayya, presidente de la Unidad de Negocio Global de Vacunas de Takeda. «Asimismo, reconocemos la enorme necesidad insatisfecha de una vacuna contra el dengue y trabajaremos estrechamente con IDT para que el impacto en el suministro de TAK-003 sea el menor posible».

«Agradezco la flexibilidad que ha demostrado Takeda, nuestro tradicional cliente. Esto nos permite ayudar a suministrar al mundo las tan necesarias vacunas contra la COVID-19», comentó Jürgen Betzing, director general de IDT Biologika. «En los últimos meses ha quedado muy claro que los retos que plantea la pandemia solo pueden resolverse mediante la colaboración y el compromiso. Creo que este acuerdo coyuntural entre tres organizaciones industriales demuestra la voluntad y la capacidad de nuestro sector para contribuir a resolver esta crisis de forma creativa. Con nuestra producción para Janssen y AstraZeneca, más el desarrollo de nuestra propia vacuna contra la COVID-19 en colaboración con el Centro Alemán de Investigación de Vacunas, DZIF, podemos como empresa hacer una importante contribución a la lucha contra esta enfermedad».

Mediante este acuerdo, Takeda respalda ahora el acceso global a tres vacunas diferentes contra la COVID-19. Con anterioridad, Takeda anunció su compromiso de proporcionar un acceso rápido y sostenido a las vacunas contra la COVID-19 en Japón a través de asociaciones con Novavax y Moderna. Takeda recibirá una transferencia de tecnología de fabricación de Novavax y será responsable del desarrollo y la comercialización, con una capacidad de fabricación de más de 250 millones de dosis. La compañía también importará y distribuirá 50 millones de dosis de la vacuna de ARNm contra la COVID-19 de Moderna como parte de una asociación conjunta con Moderna y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW, por sus siglas en inglés) de Japón.

Takeda se encuentra en una posición excelente para cumplir con sus compromisos de apoyo a las necesidades de salud pública asociadas tanto a la COVID-19 como al dengue. Takeda trabaja con las autoridades reguladoras y los organismos encargados de las recomendaciones, según corresponda, para hacer llegar su vacuna candidata contra el dengue a las personas que puedan beneficiarse de ella y que vivan o viajen a comunidades afectadas por la amenaza del dengue. Más de la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraer dengue, y se espera que esa cifra aumente en las próximas décadas debido al crecimiento de la población, la globalización y la urbanización.

Acerca de los esfuerzos de Takeda contra la COVID-19

Takeda ha adoptado un enfoque integral para tratar y prevenir la COVID-19, así como futuras pandemias, a través de múltiples actividades y asociaciones que incluyen, entre otras, las siguientes:

Globulina hiperinmune: Takeda cofundó la «CoVIg-19 Plasma Alliance» y se asoció con otras empresas líderes en el sector del plasma para desarrollar y fabricar un medicamento a base de globulina hiperinmune, que actualmente se encuentra en fase de ensayo clínico mundial. Esta alianza también participa en la coalición «The Fight Is In Us» (La solución está en nosotros) y en su campaña de donación de plasma de convalecientes.

Takeda cofundó la «CoVIg-19 Plasma Alliance» y se asoció con otras empresas líderes en el sector del plasma para desarrollar y fabricar un medicamento a base de globulina hiperinmune, que actualmente se encuentra en fase de ensayo clínico mundial. Esta alianza también participa en la coalición «The Fight Is In Us» (La solución está en nosotros) y en su campaña de donación de plasma de convalecientes. Terapias adicionales: La empresa analiza la actividad de los productos existentes de Takeda contra el virus de la COVID-19 y cofundó la COVID R&D Alliance. Además, Takeda se ha unido a la «IMI Care Alliance» y a la asociación «Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV)».

La empresa analiza la actividad de los productos existentes de Takeda contra el virus de la COVID-19 y cofundó la COVID R&D Alliance. Además, Takeda se ha unido a la «IMI Care Alliance» y a la asociación «Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV)». Vacunas: Takeda se ha asociado con el Gobierno de Japón, Novavax y Moderna, para agilizar la disponibilidad de la vacuna contra la COVID-19. Utilizamos nuestras amplias y bien consolidadas capacidades de fabricación y suministro a nivel mundial y recurrimos a nuestros actuales esfuerzos de preparación para la pandemia de gripe en Japón. Takeda apoya a nuestros socios y alianzas en el objetivo compartido de descubrir, desarrollar y suministrar rápidamente tratamientos y vacunas eficaces contra la COVID-19 y de garantizar la preparación para futuras pandemias.

El compromiso de Takeda con las vacunas

Las vacunas previenen de dos a tres millones de muertes cada año y transformaron la salud pública en todo el mundo. Desde hace 70 años, Takeda suministra vacunas para proteger la salud de las personas en Japón. En la actualidad, el negocio de vacunas de Takeda a nivel mundial aplica la innovación para abordar algunas de las enfermedades más desafiantes del mundo, como el dengue, la COVID-19, el Zika y el norovirus. El equipo de Takeda aporta una reputación excelente y amplios conocimientos en el desarrollo, la fabricación y el acceso global de vacunas a fin de avanzar una línea de vacunas que aborden algunas de las necesidades más apremiantes de la salud pública. Para obtener más información, visite www.TakedaVaccines.com.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) es una empresa biofarmacéutica líder mundial impulsada por I+D y basada en valores, con sede en Japón. Somos una empresa dedicada a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, orientados por nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. En Takeda, centramos nuestros esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, enfermedades genéticas raras y hematología, neurociencia y gastroenterología. También invertimos en I+D orientado a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos altamente innovadores que contribuyan a lograr una diferencia en la vida de las personas al traspasar la frontera de las nuevas opciones de tratamiento y aprovechar nuestro motor mejorado y cooperativo de I+D y sus capacidades para crear una cartera sólida, de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes y colaborar con nuestros socios de la atención sanitaria en aproximadamente de 80 países. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

Las empresas en las que Takeda posee inversiones directas e indirectas son entidades individuales. En el presente comunicado de prensa, «Takeda» se usa a veces por conveniencia, y se hacen referencias a Takeda y a sus filiales en general. Del mismo modo, las palabras «nosotros» y «nuestro» también se usan para referirse a las filiales en general o para quienes trabajan para ellas. Estas expresiones también se usan en casos en los que la identificación de la empresa o empresas en particular no tiene ningún sentido específico.

