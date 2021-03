ALPHA BLUE OCEAN S'ASSOCIE A QUANTONATION ET S'INSCRIT COMME PRECURSEUR DES INVESTISSEMENTS DEDIES AUX TECHNOLOGIES QUANTIQUES

DUBAI, United Arab Emirates--(BUSINESS WIRE)--Le Family-Office Alpha Blue Ocean, fondé en 2016 par Pierre Vannineuse, continue à s'inscrire dans une démarche pionnière et innovante de la finance en devenant un partenaire privilégié de Quantonation, fond d'investissement dédié aux technologies quantiques.

Avec 12 investissements, Quantonation est un acteur majeur de cette révolution industrielle et financière autour des technologies quantiques et s'impose ainsi comme le leader mondial du secteur.

Sensibles aux initiatives qui contribuent à améliorer le monde de demain, et dans la droite lignée de leurs derniers financements, Alpha Blue Ocean et Pierre Vannineuse viennent ainsi d'investir à hauteur d'un million d'euros auprès de Charles Beigbeder, Christophe Jurczak et Olivier Tonneau, les fondateurs de Quantonation, qui viennent de boucler un premier closing à hauteur de 20M d'euros.

Pour Pierre Vannineuse, fondateur d'Alpha Blue Ocean, "Il était logique pour nous de rejoindre un projet à la pointe de l'innovation financière, technologique et industriel. C'est dans notre ADN. En l'occurence, les technologies quantiques offrent de grandes possibilités d'investissements et constituent un enjeu majeur pour les années à venir au même titre que les medtechs et les biotechs"

Dans le même temps, Alpha Blue Ocean fait le point sur les derniers financements de sociétés mis en place ces derniers mois et dont les résultats sont extrêmement positifs :

Safe Orthopaedics:

La croissance de Safe Orthopaedics en 2021 s'appuie sur le travail d'équipes commerciales et marketing implantées en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et sur un réseau de distribution déployé dans 21 pays.

En janvier 2021, Safe Orthopaedics lance SORA, l'assistant de salle d'opération virtuelle pour la chirurgie de la colonne vertébrale. Février 2021 marque la signature d'un accord de codéveloppement technologique avec la société américaine SpineUp Inc. L’émancipation des quatre gammes SteriSpine LC, SteriSpine CC, SteriSpine VA et SteriSpine PS ainsi que les services industriels de Safe Medical généreront l'intégralité du chiffre d'affaires pour 2021.

AB Sciences:

L’année 2020 s’est conclue pour AB Science avec des résultats positifs du Masitinib: des nouvelles publications indépendantes dans le “International Journal of Molecular Sciences” confirme son rôle en tant que thérapie potentielle dans les troubles neurodégénératifs y compris dans la maladie d’Alzheimer, le cancer du pancréas, l’asthme sévère, le SEP, et peut-être même le Covid-19.

Pherecydes Pharma :

Leader en phagothérapie en tant qu’adjuvant à la chirurgie conservatrice, en février 2021, Pherecydes Pharma renforce son portefeuille de brevets avec un brevet déjà acquis pour ses phages anti-Staphylococcus Aureus, et deux nouveaux brevets accordés aux États-Unis pour ses phages anti-Pseudomonas Aeruginosa et anti-E. Coli.

Son portefeuille de brevet a entre autres déjà été accordé dans d’autres hautes juridictions dont l'Europe, le Japon, l'Australie, Hong Kong et Israël. Pherecydes Pharma s’engage donc à une pertinente stratégie de propriété intellectuelle avec pour intention de protéger son patrimoine de phages.

