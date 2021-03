SANTA CLARA, Californië--(BUSINESS WIRE)--Telenav, Inc. (NASDAQ: TNAV), een toonaangevende leverancier van verbonden auto- en locatiegebaseerde diensten, kondigt aan dat SAIC, China’s grootste automobielgroep, heeft gekozen voor de VIVID® Nav-oplossing van Telenav voor zijn overzeese markten in Europa, Zuidoost-Azië en Australië-Nieuw-Zeeland. VIVID Nav zal navigatie- en locatiegebaseerde diensten leveren voor SAIC’s battery-powered electric (BEV) en internal-combustion engine (ICE) voertuigen in die markten.

De VIVID Nav-oplossing van Telenav zal SAIC-klanten een verbonden navigatie-ervaring bieden die is ontworpen voor Europa, Zuidoost-Azië en ANZ, waarbij gebruik wordt gemaakt van meer dan tien jaar ervaring van Telenav in het bedienen van lokale marktbehoeften over de hele wereld. De oplossing zal tegemoetkomen aan de behoeften van BEV- en ICE-voertuigen in markten met zowel links- als rechtshandig rijden.

