EDGE annonce un accord stratégique avec Israel Aerospace Industries pour développer une solution avancée de lutte contre systèmes aériens sans pilote (UAS)

ABOU DHABI, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--EDGE, le groupe de technologie de pointe des Émirats Arabes unis pour la défense et au-delà, a conclu aujourd'hui un protocole d'accord avec Israel Aerospace Industries (IAI) - le principal fabricant aérospatial et aéronautique israélien, pour développer un système aérien et anti-aérien sans pilote avancé adapté au marché des Émirats arabes unis, avec des avantages élargis pour la région MENA et au-delà.

En s’appuyant sur les solutions C-UAS éprouvées d'IA et utilisées dans le monde entier pour détecter, identifier et intercepter un large éventail de menaces, EDGE, une jeune entreprise révolutionnaire qui a récemment lancé une série de solutions aérospatiales, s’appuie sur sa filiale SIGN4L, un fournisseur pionnier de services et de solutions de guerre électronique pour la sécurité nationale, afin de collaborer avec le fabricant des systèmes de défense israélien.

Composé de technologies avancées de radar 3D, de COMINT (technologies de renseignement et de communication) et d'électro-optique intégrées dans un système unifié de commande et de contrôle, le système aérien sans pilote (C-UAS) est entièrement autonome et ne nécessitant aucune intervention humaine. Une série de contre-mesures, allant des solutions de constructions douces (soft-kill) telles que l'usurpation d'identité et le brouillage, aux capacités de destruction dures (hard-kill) telles que les lasers et les impulsions électromagnétiques, sont proposées en fonction du niveau de menaces et de l'environnement opérationnel ciblé.

SIGN4L et IAI s’appuieront sur leurs capacités techniques pour développer le système en réponse aux besoins spécifiques des clients. Un soutien supplémentaire sera disponible via le partenariat conclu entre IAI et Belgium Advanced Technology Systems, qui a une présence technique et commerciale dans la région.

Son Excellence Faisal Al Bannai, PDG et directeur général d'EDGE, a déclaré : "dans l’alignée des accords d’Abraham et de la coopération récemment établie entre les Émirats Arabes Unis et Israël, c’est un moment déterminant pour nous de joindre nos forces avec IAI. Comme EDGE investit massivement dans des capacités autonomes, notre développement commun d'un système aérien et anti-aérien sans pilote contribuera à renforcer notre portefeuille de technologies de pointe".

Pour sa part, Boaz Levy, président et PDG d'IAI, a souligné : "IAI est fière de s'associer à EDGE pour fournir aux EAU et à la région au sens large une solution unique et avancée dans le domaine d'expertise clé d'IAI. Ce protocole d'accord sert de tremplin pour d’autres alliances commerciales et stratégiques entre nos pays, et renforcera la coopération en matière de R&D et d’innovation technologique".

EDGE est un groupe de technologie avancée qui se classe parmi les 25 premiers fournisseurs militaires au monde.

À propos d'Israel Aerospace Industries

Israel Aerospace Industries (IAI) est une entreprise mondiale pionnière en matière de l'aérospatial et la défense qui innove et fournit des technologies de pointe dans les domaines de la sécurité spatiale, aérienne, terrestre, navale, de la cyber sécurité et de la sécurité intérieure pour les marchés de la défense et du commerce. Combinant l'esprit d'innovation de la "Nation Start-up" avec des décennies d'expérience éprouvée aux combats, IAI fournit à ses clients des solutions de pointe sur mesure pour faire face aux défis uniques auxquels ils sont confrontés, notamment des satellites, des véhicules aériens sans pilote, des missiles, des solutions de renseignement, des systèmes d'armes, des systèmes de défense aériens, des systèmes robotiques, des radars, des avions d'affaires, des aérostructures, et autres. Fondée en 1953, IAI est l’un des plus grands employeurs de technologie en Israël avec des bureaux et des centres de R&D situés en Israël et à l’étranger.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant : https://www.iai.co.il.

À propos d'EDGE

EDGE est un groupe de technologie avancée créé pour développer des solutions agiles, audacieuses et révolutionnaires pour la défense et au-delà. Permettant un avenir sûr, il se consacre à la mise sur le marché de technologies et de services innovants avec plus de rapidité et d'efficacité.

Regroupant plus de 25 entités et employant plus de 13 000 esprits brillants, il offre une expertise dans cinq domaines principaux : Plateformes et systèmes, missiles et armes, cyberdéfense, guerre électronique et renseignement et soutien aux missions.

Basé à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, EDGE est un catalyseur du changement - prêt à révolutionner le secteur et à changer ses principes fondamentaux.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant : edgegroup.ae.

