OSAKA, Japan--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/ NYSE: TAK) (“Takeda”) heeft vandaag een wederzijdse overeenkomst aangekondigd met IDT Biologika GmbH (“IDT”), een organisatie voor contractontwikkeling en productie, om gebruik maken van capaciteit bij IDT die voorheen gereserveerd was voor Takeda’s kandidaat-denguevaccin (TAK-003) om het single-shot COVID-19-vaccin te produceren dat is ontwikkeld door de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Aan het einde van een periode van drie maanden zal de capaciteit worden teruggegeven aan Takeda om de kritieke productie te hervatten voor de geplande lancering van zijn denguevaccin, onder voorbehoud van wettelijke goedkeuringen.

“We zijn verheugd om met IDT samen te werken om de inspanningen van Janssen te ondersteunen om zijn COVID-19-vaccin beschikbaar en toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk van de wereld”, zegt Rajeev Venkayya, President, Global Vaccine Business Unit bij Takeda. “We erkennen ook de enorme onvervulde behoefte aan een denguevaccin en zullen nauw samenwerken met IDT om de impact op de levering van TAK-003 te verminderen.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.