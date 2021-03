SANTA CLARA, California--(BUSINESS WIRE)--Telenav, Inc. (NASDAQ: TNAV), fornitore leader di servizi basati sulla localizzazione e per auto connesse, ha annunciato che SAIC, il maggior gruppo automobilistico della Cina, ha scelto la soluzione VIVID® Nav di Telenav per i mercati esteri in Europa, nell’Asia sudorientale, in Australia e in Nuova Zelanda. VIVID Nav fornirà servizi basati sulla localizzazione e per la navigazione per i veicoli elettrici a batteria (battery-powered electric, BEV) e i veicoli con motore a combustione interna (internal-combustion engine, ICE) di SAIC nei suddetti mercati.

La soluzione VIVID Nav di Telenav offrirà ai clienti di SAIC un’esperienza di navigazione connessa sviluppata per l’Europa, l’Asia sudorientale, l’Australia e la Nuova Zelanda attingendo agli oltre dieci anni di esperienza di Telenav nel rispondere alle esigenze di mercati locali in tutto il mondo.

