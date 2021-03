Verimatrix nommée partenaire officiel de l’ESL Premiership

L'équipe End Point, qui œuvre à renforcer la place du Royaume-Uni sur la scène mondiale, a remporté l'ESL Premiership six fois de suite. L'équipe est également l'organisation britannique de CS:GO la plus récompensée de tous les temps. La photo ci-jointe montre leur plus récente victoire en championnat ESL Premiership. (Photo: ESL)

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour son partenariat officiel avec l’ESL Premiership, l'une des compétitions les plus attendues, organisée par le plus grand groupe e-sport au monde.

Verimatrix a contribué à améliorer et à protéger la diffusion de contenu sportif en direct pendant des années ; l’annonce de ce nouveau partenariat est le signe que l'e-sport est désormais l'un des secteurs à la croissance la plus rapide dans le secteur plus large des médias et du divertissement. Les fans, les sportifs, les équipes, les ligues, les éditeurs de jeux vidéo et les plateformes de streaming profiteront de la présence de la marque Verimatrix in-game et pendant les retransmissions en direct du tournoi e-sports national le plus ancien du Royaume-Uni, dans lequel figurera Counter-Strike : Global Offensive (CS:GO).

Dans un secteur du numérique en pleine croissance, l'e-sport a toujours repoussé les limites de la création et de la diffusion de contenu. Le rôle de Verimatrix est de fournir à ce secteur une gestion des droits numériques, une technologie de tatouage anti-piratage ainsi que de nombreux autres services, permettant de proposer aux fans des expériences en direct sans compromis.

"En tant que leader historique de la sécurisation des contenus de divertissement numérique et garant d'une expérience utilisateur optimale, Verimatrix est heureux de figurer parmi les sponsors officiels de la compétition ESL Premiership", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "C'est une période passionnante pour les e-sports. La nette trajectoire de croissance du secteur, qui se chiffre en milliards de dollars, correspond à notre engagement en tant que partenaire chargé de garantir la sécurité de la diffusion des contenus, de la source à leur destinataire."

"Nous souhaitons la bienvenue à Verimatrix en tant que partenaire officiel de l'ESL Premiership", a déclaré Dan Ellis, directeur des partenariats chez ESL UK. "S'assurer que les fans et les joueurs puissent profiter pleinement de la compétition sont primordiaux pour l'ESL, et nous avons toujours plaisir à travailler avec des partenaires qui partagent ces valeurs."

L'ESL Premiership se déroule jusqu'au 27 juin 2021. Parmi les équipes qui participeront à l'ESL Premiership, citons :

A propos d’ESL

ESL est la plus grande organisation d'e-sports au monde. Fondée en 2000, ESL a façonné l'industrie à travers les jeux vidéo les plus célèbres en organisant de nombreuses compétitions e-sports en ligne et hors ligne. La société organise sous sa marque des ligues et des tournois internationaux de haut niveau : l'ESL Pro Tour, l'ESL One, l'Intel® Extreme Masters, l'ESL Pro League, ainsi que d'autres manifestations de grande envergure, qui permettent de mieux comprendre le chemin parcouru pour passer du stade de zéro au stade de héros. ESL produit également les National Championships ESL, les coupes amateurs locales et les programmes de matchmaking, créant ainsi un monde où chacun peut devenir quelqu'un. Avec des bureaux dans le monde entier, l'ESL est à la pointe de l'innovation e-sports à l'échelle mondiale en conjuguant les compétitions mondiales de l'ESL, les ligues amateures, les activations des éditeurs, et plus encore. ESL fait partie de MTG, le premier groupe international de divertissement numérique. Pour plus d'informations, visitez https://about.eslgaming.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.