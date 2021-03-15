Lineage Logistics新股融資19億美元，將投資於全球網路能力建設和業界領先科技

密西根州諾維--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的創新型溫控工業房地產投資信託(REIT)與物流解決方案提供商Lineage Logistics, LLC（簡稱“Lineage”或「公司」）今日宣佈，已向新的以及現有的策略性合作夥伴募集股權投資19億美元。參與此次股權融資的投資者包括BentallGreenOak、D1 Capital Partners、Oxford Properties、CenterSquare Investment Management、MS Tactical Value and Conversant Capital、OP Trust、Cohen & Steers等公司。

Lineage總裁兼執行長Greg Lehmkuhl表示：「我們進行融資是為了支持Lineage投資於全球先進科技和自動化、綠地開發、設施擴建及持續收購等。一些聲望頗高的全球機構投資者已表現出強烈的投資需求，這是對我們的商業模式以及我們一貫堅持的促進客戶溫控供應鏈最佳化這一成功策略的力證，我們也將利用所得資金從各個角度提升客戶體驗，並向他們證明我們是極具價值的合作夥伴。」

此次股權融資是公司自2008年成立以來規模最大的一次融資，之前，公司已於9月份完成16億美元的融資。此外，Lineage也新獲得一筆28億美元的循環信用貸款和定期貸款A，完成其資本結構的轉型。該筆新貸款與傳統的REIT融資高度一致，具有投資級定價，並根據投資級契約規定未設擔保。此外，Lineage還可利用該筆新貸款為其多個轄區提供多種貨幣借款，以促進全球成長。該筆貸款是Lineage獲得的首筆與永續發展連動的貸款，即三項環境、社會和治理(ESG)計畫。

Lineage將繼續為改變食品供應鏈以消除浪費並幫助為全世界供應糧食這一目標而努力，並將拿出該19億美元新資金中的大部分來促進對新科技和顛覆性科技的研發，以設計未來的溫控倉庫。公司擁有一支屢獲殊榮、由資料科學家和科技專家組成的團隊，目前正在開發可廣泛應用的演算法程式設計和自動化軟體，以簡化作業並促使倉庫內的各項操作最佳化。Lineage擁有13項專利和良好的科技創新記錄，並於今年稍早宣佈推出全面整合的客戶體驗平臺Lineage Link。該平臺提供前所未有的能見度和跨客戶供應鏈合作。

此外，本次股權融資的部分資金將用於資助公司在北美、歐洲和亞太營運區域的綠地開發和設施擴建專案。Lineage專注於客戶需求和機會，並已於近期在以下市場完成或擁有待建專案：

美國：

南卡羅萊納州查爾斯頓

紐澤西州洛根鎮

路易斯安那州紐奧爾良

維吉尼亞州朴茨茅斯

南達科他州蘇族瀑布市

威斯康辛州史蒂芬斯角

國際：

奧爾胡斯（丹麥）

格旦斯克（波蘭）

河內（越南）

海伍德（英國）

彼得伯勒（英國）

陶朗加（紐西蘭）

Lineage共同執行董事長、Bay Grove（Lineage的創建和管理者）共同創辦人兼資深管理合夥人Adam Forste表示：「我非常自豪地宣佈，我們所建立的公司已為客戶、團隊成員、社區以及更廣泛的溫控產業帶來令人難以置信的變革性影響。該筆來自投資界著名投資者的額外股權投資，勢必將使Lineage能夠繼續創造有意義的永續成長。」

除透過綠地開發和設施擴建專案的成長外，Lineage還將繼續進行其長期以來對全球一流冷鏈公司的收購。公司之前已宣佈十幾項國際收購，也欣然歡迎一批享有盛譽的組織加入，以強化其國內業務，包括：

Dick Cold Storage，包括位於俄亥俄州大哥倫布的三處設施

位於美國維吉尼亞州的一個新策略性倉庫

Great Lakes Cold Storage，包括位於俄亥俄州梭倫和賓夕法尼亞州Cranberry Township的兩處設施

Win Chill Cold Storage，包括位於南達科他州蘇族瀑布市的一處設施

Joliet Cold Storage，包括位於伊利諾州博林布魯克和喬利特的兩處設施

除已宣佈的投資公司外，這些公司的一些原所有者選擇成為Lineage的投資者，將其部分公司銷售收入用於投資Lineage的股權。

Lineage是全球首屈一指的溫控倉庫網路供應商，在北美、歐洲、亞洲、澳洲、紐西蘭和南美的15個國家擁有340多個地處戰略要地的設施，可提供逾21億立方英尺的倉儲容量。2020年，Lineage完成38項收購，在11個國家新增128個設施，新聘5,000多名員工。同樣在2020年，Lineage還透過收購Cryo-Trans成為首家提供冷藏和絕緣軌道車解決方案的溫控倉儲提供商。

公司還宣佈新成員John Carrafiell隨著此次股權融資加入董事會，他是BentallGreenOak的資深管理合夥人兼共同創辦人，在房地產和資本市場擁有33年的管理經驗。BentallGreenOak是全球首屈一指的房地產投資管理和顧問公司，也是全球公認的房地產服務提供者，旗下資產管理規模(AUM)為530億美元。Carrafiell先前是摩根士丹利房地產(Morgan Stanley Real Estate, MSRE)的全球共同主管，負責運行全球房地產投資銀行平臺和本金投資業務，在超過33個國家的資產管理規模達1,000億美元。

Carrafiell表示：「在意識到Lineage令人振奮且業界領先的創新通道以及龐大的潛在成長機會後，BentallGreenOak很高興透過近期的投資而成為公司的最大投資者之一。在過去的六個月裡，我是Lineage董事會的觀察者，親眼看到公司透過加強管理和收購而持續成長的非凡能力。儘管新冠疫情仍在持續，公司未錯過任何機會。」

關於Lineage Logistics

Lineage Logistics是全球首屈一指的創新型溫控工業房地產投資信託(REIT)和物流解決方案提供商。Lineage擁有端對端物流解決方案專長，並結合無與倫比的不動產網路及科技運用，可促進食品安全，提升配送效率，推進永續發展，減少環境影響並減少供應鏈浪費。因此，Lineage幫助從財星500大企業到小型家族企業的各種規模客戶提高效率並保護其溫控供應鏈的完整性。自2008年以來，Lineage的冷藏容量已每年成長60%，達到21億立方英尺，使其成為全球規模首屈一指的溫控工業REIT。憑藉業界領先的創新，公司在《Fast Company》雜誌2019全球創新企業年度排行榜上榮膺資料科學企業榜首，同時在該雜誌對全球數千家公司的評估中綜合排名第23名。(www.lineagelogistics.com)

關於Bay Grove

Bay Grove是一家本金投資公司，致力於與強大管理團隊合作投資並建立長期平臺投資。自2008年以來，Bay Grove與企業家、客戶和員工合作完成一系列收購和投資，進而創立了Lineage Logistics。公司在倉儲和物流產業擁有豐富經驗，並尋求在其他具有吸引力的領域進行投資。Bay Grove的總部位於舊金山。(www.bay-grove.com)

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